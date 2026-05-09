Ticaret Bakanlığından "sıfır cep telefonu satışına taksit" açıklaması
Ekonomi 1 gün önce
Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonu satışının taksitlendirilmesine ilişkin Bakanlık nezdinde bir çalışma bulunmadığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
