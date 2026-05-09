Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havalar sahilleri hareketlendirdi. Yerli ve yabancı turistler güneşli havayı fırsat bilerek plajlara koşarken, yoğunluk oluştuğu görüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bahar aylarının son günlerinde hava sıcaklığı 25 dereceye, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı.

İlçede özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı yoğun ilgi gördü. Güneşli havayı değerlendiren turistler sahillerde vakit geçirirken, bazı tatilciler denize girerek serinledi, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Havalar ısındı! Alanya sahilleri doldu taştı

Akdeniz'in berrak sularında tekne turuna çıkan turistler de keyifli anlar yaşadı. Kiralanan teknelerin güvertesinde güneşlenen tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Yazı aratmayan hava sıcaklığının ilçedeki turizm hareketliliğini artırdığı gözlenirken, sahillerde yoğunluk oluştuğu görüldü.

Ailesi ile birlikte hafta sonu tatilini plajda geçirmek isteyen Mustafa Erkan, "Dünyaca ünlü Kleopatra plajında hafta sonu keyfini ailemizle birlikte geçirelim dedik. Güzel zamanlar geçiriyoruz. Alanya'nın mutlaka görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum. Alanya'ya herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

