Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü kutlamaları büyük coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Çanakkale, inancın, fedakârlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır” dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerde törenlerle kutlandı. Vatandaşlar kutlamalara büyük ilgi gösterdi. Yediden yetmişe herkesin katıldığı kutlamalarda temsilî olarak o günler canlandırıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla siyasilerden de mesajlar yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda “Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil, inancın, fedakârlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır” ifadelerini kullandı.

Anadolu’nun dört bir yanından gelerek vatan toprağını savunmak için cepheye koşan kahramanların, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe tek yürek olduğunu ve vatan toprağını canları pahasına savunduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

KUTLU MİRAS GÜÇ VERİYOR

Çanakkale’de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz. Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

‘ÇANAKKALE RUHU’ KÜLLİYE’DE CANLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin anlatıldığı “Şüheda 1915” Tiyatro Gösterimi’ni izledi. MEB tarafından düzenlenen etkinlikte Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erdoğan’a “Yaşasun Askerler Bir Veda Bir Vefa”

sembolünün yer aldığı, Tokat’ın yazmacılarının elinden çıkan, I. Dünya Savaşı’nın en çetin yıllarında cepheye uğurlanan “Onbeşliler”in heybesinde birer dua gibi bırakılan mendilin bulunduğu tabloyu hediye etti.

AYNI BAYRAK ALTINDA…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yayımladığı mesajda “Dün Çanakkale geçilemedi, bugün de Türkiye’nin önüne geçilemeyecektir” dedi. Bahçeli şöyle devam etti: İç cephe sağlam tutulunca dış kaynaklı hiçbir hain ve hayasız saldırının işe yaramadığı, sonuç alamadığı ve alamayacağı Çanakkale’nin her karışında tevsik ve teyit edilmiştir. Dünyanın en büyük şehitliğinde koyun koyuna yatan kahraman şehitlerimiz, esasen bizlere çok şeyler öğretmişler, en başta da aynı safa girerek etten duvar örmenin, biri düşerken diğerinin nasıl yükseldiğinin hayranlık uyandıran fazilet ve feragatini göstermişlerdir.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, mesajında şu ifadelere yer verdi: Tarihimizin şanlı mimarları, Çanakkale’de büyük bir iman ve adanmışlıkla verdikleri mücadeleyle asil milletimizin istiklal ve istikbali uğruna neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermişlerdir.



