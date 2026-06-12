Hakan Safi'den Fenerbahçe açıklaması: "Sorumluluğun farkındayız"
Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a karşı yarışan Hakan Safi, seçim sürecine ilişkin bir açıklama yaptı.
- Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurulun kulübün demokrasi kültürüne yakışır bir atmosferde tamamlandığını ifade etti.
- Seçim süreci boyunca kendisine güvenen, destek veren, fikirlerini paylaşan ve omuz omuza yürüdüğü tüm kongre üyelerine teşekkür etti.
- Süreçte Fenerbahçe'nin geleceğine dair hayallerini, projelerini ve inancını paylaştığını, aldığı 10 bine yakın oyun sorumluluğunun farkında olduğunu belirtti.
- Sonuç ne olursa olsun herkesin aynı armaya gönülden bağlı olduğunu vurguladı.
- Bundan sonra da kulübün menfaatlerini her şeyin önünde tutmaya devam edeceğini söyledi.
- Büyük camianın bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyduğunu ve duymaya devam edeceğini ekledi.
Fenerbahçe'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık yarışını kaybeden Hakan Safi, bir açıklama yayımladı.
Hakan Safi'nin açıklaması şöyle:
Değerli kongre üyelerimiz, büyük Fenerbahçe ailesi,
Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzu, kulübümüzün köklü demokrasi kültürüne yakışır bir atmosferde tamamladık.
Kongre üyelerimizin ortaya koyduğu iradeye saygı duyuyor, seçimin kulübümüz ve camiamız adına hayırlı olmasını diliyorum. Seçim süreci boyunca bizlere güvenen, destek veren, fikirlerini paylaşan ve omuz omuza yürüyen tüm kongre üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum.
Bu süreçte yalnızca bir seçim çalışması yürütmedik; Fenerbahçe'nin geleceğine dair hayallerimizi, projelerimizi ve inancımızı paylaştık. Aldığımız her destek, ortaya koyduğumuz vizyonun camiamızda güçlü bir karşılık bulduğunu göstermiştir. Aldığımız 10 bine yakın oyun sorumluluğunun da farkındayız.
Bugün sonuç ne olursa olsun değişmeyen tek gerçek, hepimizin aynı armaya gönülden bağlı olduğudur. Fenerbahçe'nin başarısı, kişilerin ve makamların üzerindedir. Bu nedenle bundan sonra da kulübümüzün menfaatlerini her şeyin önünde tutmaya devam edeceğiz.
Bu büyük camianın bir ferdi olmaktan her zaman gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Çünkü Fenerbahçe, sonuçlardan çok daha büyük bir değerdir.
Sevgi ve saygılarımla,
Hakan SAFİ