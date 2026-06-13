Arjantinli yıldızın Galatasaray’ın yıllık 5 milyon avroluk teklifine neden cevap vermediği ortaya çıktı. Başkan Dursun Özbek, yeni sözleşmeye “Antrenmanlara ve kamplara zamanında gelme’ mecburiyeti ile ‘Sakatlık durumunda İstanbul’dan ayrılmama’ şartı koydu…

ALİ NACİ KÜÇÜK - G.Saray’da attığı goller ve kazandırdığı şampiyonluklarla tarihe geçen, koluna kaptanlık bandı takılan Mauro İcardi, hâlen yönetimin teklifine geri dönüş yapmadı! Başkan Dursun Özbek’in, 1+1 yıldan sezonluk 5 milyon avro teklif ettiği İcardi’nin kontratına çok önemli iki madde konulacağı ortaya çıktı. Özbek, 32 yaşındaki golcüye sunduğu sözleşmede kariyerinde eksi olarak gördüğü noktalara karşı hamle yaptı. Özbek’in mukaveleye “Antrenmanlara ve kamplara zamanında gelme, belirtilen tarihte takıma katılma’ mecburiyeti getiren madde eklettiği öğrenildi.

Mauro İcardi

HASTANE BURADA DA VAR

Sunulan sözleşmedeki ikinci nokta ise sakatlığı ile alakalı madde oldu. İki sezon önce çapraz bağları kopan İcardi, ülkesinde ameliyat olmuş ve altı ay takımdan uzak kalmıştı. Arjantin’de sık sık magazin sayfalarının konusu olan İcardi hayli tepki çekmişti. Özbek, İcardi’ye yeni sunduğu sözleşmede “Sakatlık yaşaması hâlinde İstanbul’da ya da G.Saray Kulübü’nün belirlediği yerde tedavi görme” şartı mevcut. Yıllık ücretten ziyade bu iki maddenin İcardi’yi düşündürdüğü, henüz teklife geri dönüş yapmamasında sözleşme şartlarının etkisinin büyük olduğu ortaya çıktı.

BİR AYDIR SESİ ÇIKMIYOR

Mauro İcardi, başkan Dursun Özbek’in daha lig bitmeden yaptığı yeni sözleşme teklifini düşünmek için zaman istemişti. Yaklaşık bir aydır herhangi bir adım atmayan İcardi’yi düşündüren asıl konunun sözleşme şartları olduğu ortaya çıktı.

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