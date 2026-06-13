Galatasaray'dan Icardi'ye 'sıkı' kontrat: İmzayı geciktiren şartlar ortaya çıktı
Arjantinli yıldızın Galatasaray’ın yıllık 5 milyon avroluk teklifine neden cevap vermediği ortaya çıktı. Başkan Dursun Özbek, yeni sözleşmeye “Antrenmanlara ve kamplara zamanında gelme’ mecburiyeti ile ‘Sakatlık durumunda İstanbul’dan ayrılmama’ şartı koydu…
- Teklif edilen sözleşmede, antrenman ve kamplara zamanında gelme ile belirtilen tarihte takıma katılma mecburiyeti getiren bir madde bulunuyor.
- Sözleşmeye eklenen diğer bir madde ise oyuncunun sakatlık yaşaması halinde İstanbul'da veya kulübün belirlediği yerde tedavi görmesi şartını içeriyor.
- İcardi, yaklaşık bir aydır bu teklifi düşünmek için zaman istemiş ve sözleşme şartları, henüz teklife geri dönüş yapmamasında etkili olmuş.
ALİ NACİ KÜÇÜK - G.Saray’da attığı goller ve kazandırdığı şampiyonluklarla tarihe geçen, koluna kaptanlık bandı takılan Mauro İcardi, hâlen yönetimin teklifine geri dönüş yapmadı! Başkan Dursun Özbek’in, 1+1 yıldan sezonluk 5 milyon avro teklif ettiği İcardi’nin kontratına çok önemli iki madde konulacağı ortaya çıktı. Özbek, 32 yaşındaki golcüye sunduğu sözleşmede kariyerinde eksi olarak gördüğü noktalara karşı hamle yaptı. Özbek’in mukaveleye “Antrenmanlara ve kamplara zamanında gelme, belirtilen tarihte takıma katılma’ mecburiyeti getiren madde eklettiği öğrenildi.
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HASTANE BURADA DA VAR
Sunulan sözleşmedeki ikinci nokta ise sakatlığı ile alakalı madde oldu. İki sezon önce çapraz bağları kopan İcardi, ülkesinde ameliyat olmuş ve altı ay takımdan uzak kalmıştı. Arjantin’de sık sık magazin sayfalarının konusu olan İcardi hayli tepki çekmişti. Özbek, İcardi’ye yeni sunduğu sözleşmede “Sakatlık yaşaması hâlinde İstanbul’da ya da G.Saray Kulübü’nün belirlediği yerde tedavi görme” şartı mevcut. Yıllık ücretten ziyade bu iki maddenin İcardi’yi düşündürdüğü, henüz teklife geri dönüş yapmamasında sözleşme şartlarının etkisinin büyük olduğu ortaya çıktı.
BİR AYDIR SESİ ÇIKMIYOR
Mauro İcardi, başkan Dursun Özbek’in daha lig bitmeden yaptığı yeni sözleşme teklifini düşünmek için zaman istemişti. Yaklaşık bir aydır herhangi bir adım atmayan İcardi’yi düşündüren asıl konunun sözleşme şartları olduğu ortaya çıktı.