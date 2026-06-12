Galatasaray'dan sezon başında Southampton'a kiralık gönderilen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Elias Jelert, sarı kırmızılılara geri dönüyor.

Geçen sezon başında Galatasaray'dan Championship ekibi Southampton'a kiralık transfer olan Elias Jelert'in geleceği belli oldu.

VEDA ETTİLER

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Danimarkalı sağ bekin gelecek sezon takımda yer almayacağı belirtildi.

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

23 yaşındaki futbolcu, bu gelişmenin ardından bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönecek.

Elias Jelert

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Bu sezon Southampton forması ile 11 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 asist yaptı. Elias Jelert'in bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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