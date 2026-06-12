Türkiye Gazetesi
Galatasaray'a geri dönüyor! Kulüp resmen duyurdu
Galatasaray'dan sezon başında Southampton'a kiralık gönderilen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Elias Jelert, sarı kırmızılılara geri dönüyor.
Özetle DinleGalatasaray'a geri dönüyor! Kulüp resmen duyurdu
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Spor 2 dk önce
Galatasaray'dan Southampton'a kiralanan Elias Jelert'in gelecek sezon İngiliz ekibinde yer almayacağı ve bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a döneceği açıklandı.
- Elias Jelert, Southampton'da geçirdiği sezonun sonunda takımdan ayrıldı.
- 23 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a geri dönecek.
- Jelert, Southampton formasıyla bu sezon 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
- Oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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Geçen sezon başında Galatasaray'dan Championship ekibi Southampton'a kiralık transfer olan Elias Jelert'in geleceği belli oldu.
VEDA ETTİLER
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Danimarkalı sağ bekin gelecek sezon takımda yer almayacağı belirtildi.
İSTANBUL'A DÖNÜYOR
23 yaşındaki futbolcu, bu gelişmenin ardından bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönecek.
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GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Bu sezon Southampton forması ile 11 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 asist yaptı. Elias Jelert'in bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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