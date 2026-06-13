Sıra futbol kadrosunda!

Beşiktaş, Vincenzo İtaliano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bu arada Önder Özen de Beşiktaş Futbol Direktörlüğü’ne getirildi. İmza törenleri ile beraber, “görüşler” ve “yorumlar” da spor sayfalarında, TV ekranlarında yer almaya başladı.

Denildi ki; “Vincenzo İtaliano’nun ilk kez büyük bir takım çalıştıracak olması büyük avantaj.”

Denildi ki; “Futbol A Takımı’nda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirildi.”

Denildi ki; “Önder Özen ve Vincenzo İtaliano’yu getirmişken eksik bir kadro kurulmaması lazım. Bu sezon şampiyonluğa oynayan, baskın oyun sergileyen bir takım oluşturulmalıdır.”

Şimdi Beşiktaşlı milyonlarca taraftar, “Yönetimin, Vincenzo İtaliano ve Önder Özen’in öncülüğünde siyah beyazlı kadroyu nasıl takviye edeceğini” merak ve heyecanla bekliyor.

F.Bahçeli ve Trabzonsporlu taraftarlar gibi Beşiktaşlı taraftarlar da “son yıllarda Süper Lig Şampiyonluklarına el koyan ve yıldızlarını arttırdıkça arttıran Galatasaray’ın sahalarda önünü kesebilecek” bir 11’in kurulmasını istiyor!..

Borç ve şampiyonluk sözü…

Transfer sezonuna girilirken, Beşiktaş yönetiminin kurullarda yaptığı “mali tablo” açıklamasında “brüt borç 24,66 milyar TL düzeyinde” deniliyor.

Daha önce yüksek seviyelerde olan yapılandırma borcu (Bankalar Birliği Borcu) önemli ölçüde düşürüldü ve 50 milyon dolara geriledi. Bu borcun 4 yıl içinde tamamen ödenmesi planlandı. Beşiktaş, planlamayı gerçekleştirirken, futbol kadrosunu da takviye edebilecek bir büyük kulüp…

Yeni sezonda, 3 Büyük rakibi gibi, “şampiyonluk yarışına katılacak” bir kadro kurulacak.

Başkan Serdal Adalı diyor ki: “Üzülerek söylüyorum ki, uzun zamandır sportif başarının uzağındayız. Bu olumsuz gidişatı değiştirmek için radikal kararlar almamız, bir şeyleri onarmaya çalışmak yerine kökten değişiklikler yapmamız şart olmuştu. Artık Beşiktaş’a gönül veren insanların üzgün, umutsuz, kırılgan olmasının önüne geçmek durumundaydık. İlk olarak Beşiktaş’taki bu psikolojiyi değiştirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bu yeni dönemde; savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabullenmeyen, itiraz eden, hep daha iyisi için çaba gösterecek olan iki futbol adamıyla yeni bir yola çıktık.”

Ben de “Hayırlı olsun” diyorum.

Hangisi iyi?..

Galatasaray “nihayet” orta saha için “Oldu işte” denilecek bir transferi yapmak üzere.

Galatasaray, aynı pozisyonda forma giyen ve maliyetleri birbirine yakın görünen iki orta saha ile görüşmeler yapıyor. Real Madrid’den Camavinga ve Juventus’tan Thuram için girişimlerde bulunan Galatasaray, bu bölgeye çok ciddi bir bütçe ayırdı. Ancak önümüzdeki günlerde iki yıldız arasında bir tercih yapılması gerekirse, önceliğin Thuram’a verileceği öğrenildi.

İnsanın “ikisi birden olmaz mı?” diyeceği geliyor!..

Şaka!..

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un açıklamasını geç de olsa okudum.

Diyor ki; “Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray’ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. Bu sene kupayı kendi kendimize aldık ama kupayı her yerde gezdiriyoruz.”

“Sen” üzülme Hoca’m, TFF Başkanı’nın Galatasaray’a olan sevgisi (!) göreve geldiğinden beri belli değil mi?..

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