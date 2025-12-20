Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, sosyal medya üzerinden sahte "sınavsız ehliyet" ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Çaycuma ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın, şüpheli kişiler tarafından oluşturulan sahte "sınavsız ehliyet" ilanlarına giriş yaparak internet üzerinden toplam 780 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yürütülen çalışmalar neticesinde Balıkesir’de 8, İzmir’de 1 ve Aydın’da 1 olmak üzere toplam 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan adli aramalarda 52 adet dijital materyal, 15 adet banka ve kredi kartı ile 1 adet POS cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

