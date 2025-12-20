'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında siyasi partilerle bir araya gelen DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Meclis'te AK Parti'yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşme sonrası "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." dedi. DEM Partili Pervin Buldan ise, "Barış, hukuksuz olmaz. O bakımdan hukuki bir zemine ihtiyaç olan yeni bir aşamaya girdik. Bu aşamada da görüşmelerimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ziyaret etti.

AK Parti heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile AK Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluştu. DEM Parti heyetinde de TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

AK Parti heyeti, DEM Partili isimleri kapıda karşıladı. 2 parti arasındaki görüşme 1 buçuk saatten fazla sürdü. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen siyasiler, açıklamalarda bulundu.

"KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

AK Parti Grup Başkanı Güler, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonraki zamanlarda gerekli açıklamaları yaparız. " ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ ZEMİNE İHTİYAÇ OLAN YENİ BİR AŞAMAYA GİRDİK"

DEM Partili Pervin Buldan da, "Gelinen aşamayı detaylı bir şekilde konuştuk. Önerilerimizi sunduk. Şunun altını önemle çizmek istiyoruz. Barış, hukuksuz olmaz. O bakımdan hukuki bir zemine ihtiyaç olan yeni bir aşamaya girdik. Bu aşamada da görüşmelerimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE BİR GÖRÜŞME PLANLIYORUZ"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise "Sürecin işleyişini siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmek hayati bir önem taşıyor. Ziyaretlerimiz devam edecek. Siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında Adalet Bakanı ve Meclis Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Son olarak ise Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlıyoruz." dedi.

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

İmralı heyeti saat 16.00’da ise TBMM’de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek. DEM Parti İmralı Heyeti'nin temasları pazartesi günü de sürecek. Heyetin, 22 Aralık Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

