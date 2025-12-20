Bursa’da baba ve oğlun palayla gerçekleştirdiği saldırıda 3 genç yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Baba-oğul, sokakta tanımadığı şahıslara küfür ederek tartışma çıkardı.

PALA İLE ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, belinden çıkardığı palayla çevredeki kişilere saldırdı. Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

SANDALYE İLE MÜDAHALE ETTİ

Yaralılardan birinin arkadaşı olaya sandalye ile müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST KALDILAR

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

