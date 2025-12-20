Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir markette alkol alınlar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İşyeri sahibi, aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen iki kişiyi ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli olay sonrası polise teslim olurken, her şeyi anlattı.

Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56), Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi üzerinde bulunan ve aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Ömer Y'ye ait bir markette alkol aldılar. Bir süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce market sahibi, ruhsatsız tabanca ile Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem’e ateş açtı.

Antalya'da korkunç cinayet! Marketten cesetleri çıkarıldı

"ÇÖKMEK İSTEDİLER ÖLDÜRDÜM"

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İşyeri sahibi Ömer Y., polislere olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla teslim olurken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Y. polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada 'Çökmek istediler. Onun için öldürdüm' dediği ileri sürüldü.



Antalya'da korkunç cinayet! Marketten cesetleri çıkarıldı

Hayatını kaybeden Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da korkunç cinayet! Marketten cesetleri çıkarıldı





Haberle İlgili Daha Fazlası