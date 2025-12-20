Rusya’ya bağlı Federal Güvenlik Servisi (FSB) bünyesindeki üç sınır muhafızının, Estonya topraklarına izinsiz şekilde girdiği ortaya çıktı. NATO kontrolündeki bölgede yaklaşık 20 dakika kalan Rus askerlerinin Baltık hattında yeniden alarm durumuna yol açtığı belirtilirken, Tallinn yönetimi olayı diplomatik kriz olarak değerlendirmeye başladı.

NARVA NEHRİ’NDE YASADIŞI GEÇTİLER

Rus muhafızların, Estonya ile Rusya arasındaki sınır hattını oluşturan Narva Nehri üzerindeki bir dalgakıranı geçerek Estonya topraklarına adım attığı bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik servislerine ait bir hovercraft ile bölgeye gelen askerler, nehir bariyeri boyunca yürüdükten sonra yeniden Rusya tarafına döndü.

Rus askerleri Estonya toprağına girdi! Baltık’ta neler oluyor?

GRENLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Vasknarva köyü yakınlarında çekilen ve Rus askerlerinin silüetlerini gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğunu duyurdu.

ESTONYA AYAĞA KALKTI

Estonya İçişleri Bakanı Igor Taro, yasadışı sınır geçişinin belgelendiğini ve kamera kayıtlarının güvenlik birimlerinin elinde olduğunu söyledi.

Bölgeye ekiplerin sevk edildiği, Rus askerlerinin herhangi bir şüpheli materyal bırakıp bırakmadığının kontrol edildiği aktarıldı. Olay sonrası Estonya polisi ve sınır muhafızlarının devriyeleri artırıldı.

DİPLOMATİK KRİZ KAPIDA

Tallinn yönetimi, olayın ardından Rusya’nın Estonya’daki maslahatgüzarını çağırmaya hazırlanıyor. İki ülkenin sınır muhafız yetkilileri arasında da resmi bir toplantı planlanıyor. İzinsiz girişin Çarşamba sabahı gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

FSB DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Giriş yapan askerlerin, bir dönem Vladimir Putin’in de başkanlığını yaptığı Federal Güvenlik Servisi’ne bağlı olduğu ifade edildi. Estonya tarafı, olayın kasıtlı bir provokasyon olup olmadığını netleştirmeye çalışıyor.

Düşük rütbeli personelin görev yapmış olabileceği değerlendirmesi de paylaşıldı.

HAVA SAHASI İHLALLERİ HAFIZALARDA

Eylül ayında Rusya’ya ait üç MiG-31 savaş uçağı, Finlandiya Körfezi üzerinden Estonya hava sahasına girmiş ve yaklaşık 12 dakika bölgede kalmıştı. Estonya bu durumu küstahça bir ihlal olarak nitelemiş, NATO’nun 4. maddesi kapsamında istişare süreci başlatılmıştı. Moskova ise hava sahası ihlalini reddetmişti.

NATO HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR

Aynı dönemde Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını kısa süreli ihlal etmesi, NATO savaş uçaklarının acil şekilde havalanmasına yol açmıştı.

