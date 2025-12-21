Dünya rekoru kıran HONOR Magic8 Lite Türkiye’de satışa sunuldu. 6.133 metreden düşmeye dayanıklı telefon, 6 katmanlı yapısı ve Ultra Bounce Anti-Drop Technology 3.0 ile %112 daha fazla koruma sağlıyor. Lansmana özel kampanyalar ve hediye paketleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Dayanıklılığıyla dünya rekoru kıran HONOR Magic8 Lite Türkiye’de satışta çıktı. Kontrollü test şartlarında 6.133 metreden hasarsız şekilde düşerek “en yüksekten düşürülen akıllı telefon” kategorisinde Guinness dünya rekoru kıran HONOR Magic8 Lite, 6 katmanlı düşmeye dayanıklı yapı ve Ultra Bounce Anti-Drop Technology 3.0 sayesinde, önceki nesillere kıyasla %112 daha yüksek koruma sağlıyor.

Şok emici braketle güçlendirilmiş arka gövde yapısı ve ultra derin temperli cam, darbe anında kuvveti dağıtarak hasarı minimize etmeyi hedefliyor.

HONOR Magic8 Lite güçlü 6 yıl yazılım güncelleme desteği ve üç farklı renk seçeneğiyle Türkiye’de kullanıcılarla buluşuyor.

Cihaz Türkiye’de 8 GB RAM + 256 GB depolama seçeneğiyle 25.999 TL fiyattan sunulurken, lansmana özel olarak 31 Aralık’a kadar 21.999 TL’den başlayan fiyatlarla Hepsiburada üzerinden satışa çıkıyor.

8 GB RAM + 512 GB depolama seçeneği ise Vatan Bilgisayar ve Teknosa mağazalarında 27.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla, bundle kampanyası kapsamında raflardaki yerini alıyor. Ayrıca 31 Mart’a kadar geçerli kampanya kapsamında, cihazla birlikte 6 ay süreyle 5.000 TL değerinde ekran koruma paketi ve 3.000 TL değerinde arka kapak koruma paketi kullanıcıya hediye ediliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası