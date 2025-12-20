İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da bir kişi sokak ortasında baltalı saldırıya uğradı
Erzurum'da 2 kişinin sözlü tartışması kanlı son buldu. Kavgada baltalı saldırıya uğrayan Muzaffer Ç. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, polis her yerde kaçan zanlıyı arıyor.
Olay Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda Muzaffer Ç. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
BALTALI SALDIRIYA UĞRADI
Kavgada Muzaffer Ç. baltayla ağır şekilde yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE
Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı binada inceleme yaparken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
