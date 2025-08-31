Trump’ın tercümanı Putin’e kurban gitti! "Deneyimsiz elçi müzakereleri baltaladı"

DIŞ HABERLER—ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi olarak görevlendirilen Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yürütülen kritik görüşmelerde diplomatik süreci aksattığı iddia edildi.

Washington kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Putin ile yapılan beş görüşmede somut bir ilerleme kaydedilemedi; ABD'li uzmanlar bu durumu Witkoff'un deneyimsizliğine ve koordinasyonsuz hareket tarzına bağladı.

EMLAKÇIDAN MÜZAKERECİYE: 'TRUMP'IN KULAĞINA EN YAKIN KİŞİ' KRİZİ BÜYÜTÜYOR

Başlangıçta Alaska’daki görüşme, Trump’ın “barış misyonu” olarak yansıtılmıştı. Ancak New York Times, Politico ve Reuters gibi önde gelen medya kuruluşlardan ulaştığımız kaynaklara göre, Witkoff'un diplomasiye uzak geçmişi ve danışmanlar yerine doğrudan hareket etme alışkanlığı müzakereleri olumsuz etkiledi.

Witkoff'un tek başına seyahat etmesi, danışman kullanmaması, brifing okumaması ve çoğu zaman hükümet yazışmalarını takip etmemesi, ABD'nin net bir dış politika çizgisi sunmasını zorlaştırıyor.

"SAVAŞ DEĞİL, EMLAK SORUNU GİBİ GÖRÜYOR"

Witkoff'un çatışmaya yaklaşımında dikkat çeken en çarpıcı unsur ise, Ukrayna’daki savaşı bir mülkiyet sorunu gibi ele alması.

Kritik parametreleri göz ardı eden ve hazırlıksız toplantılara katılan elçi, Rus tarafının açıklamalarını yanlış yorumlayarak Trump’a eksik veya çarpıtılmış bilgiler verdi.

Örneğin, Rusya'nın Zaporizhia ve Herson bölgelerinde taviz verdiğini zanneden Witkoff'un, Trump’ı Putin’le özel görüşme yapmaya ikna etti. Ancak Avrupalı ve Ukraynalı yetkililer, bu beyanların gerçekte belirsiz ve yetersiz olduğunu vurguladı.

PUTİN NE DEDİ, WHİTKOW NE ANLADI?

Moskova’daki muhataplar ise, Witkoff'un Trump’a doğrudan erişimini önemli bulsalar da, Putin’in mesajlarını yanlış yorumladığı endişesini taşıyor.

Rusya’nın güvenlik garantilerine ilişkin pozisyonunun, Witkoff tarafından kamuoyuna “kabul edildi” şeklinde sunulması, gerçeklerle örtüşmedi.

Rus tarafı, eski caydırıcılık mekanizmalarını yeniden gündeme getirdi.

"DONBAS, FLORİDA DEĞİL"

Avrupalı diplomatlar, Donbas bölgesinin stratejik önemini Witkoff’a anlatabilmek için Golan Tepeleri veya Florida örneklerini kullanmak zorunda kaldı.

GERİYE ÇEKİLEN ELÇİ YENİDEN SAHNEDE

Witkoff'un aksine, daha önce kenara çekilen Keith Kellogg, Avrupalı muhatapların güvenini yeniden kazanarak müzakerelerde ön plana çıkmaya başladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Genelkurmay Başkanı Dan Keane ile birlikte yürütülen yeni girişimlerin, daha sağlam bir çerçeve sunduğu ileri sürüldü.