Trump ve Putin’in sırları otel yazıcısında unutulmuş! Gizli belgeler ortalığa saçıldı, program apar topar iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’daki tarihi buluşmasına ait gizli belgeler, kimsenin beklemediği bir yerde, sıradan bir otel yazıcısında unutuldu.

Dosyalar, devlet sırlarını, liderlerin oturma düzeninden Putin onuruna planlanan öğle yemeğine, hatta Putin’in adının nasıl telaffuz edileceğine kadar tüm detayları gözler önüne serdi. Belgeleri bulan otel konukları şok olurken, Washington'da sinirler gerildi. Beyaz Saray "menüydü" demekle yetindi.

SEKİZ SAYFA İFŞA: TARİH, SAAT, İLETİŞİM BİLGİLERİ

Dışişleri Bakanlığı damgası taşıyan belgelerde, zirvenin gerçekleşeceği odalar, saatler ve Amerikan personelin telefon numaraları yer alıyor. Basılı belgeler, Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne sadece 20 dakika uzaklıktaki dört yıldızlı Hotel Captain Cook’un iş merkezindeki yazıcıda bulundu. Sabah saat 9 civarında belgeleri bulan üç otel misafirinden biri, fotoğrafları NPR’ye ulaştırdı.

'SAYIN BAŞKAN POO-TİHN': TELAFFUZ BİLE YAZILMIŞ

Belgelerin 2 ila 5. sayfalarında, üç ABD’li yetkilinin adı ve telefon numarası ile birlikte, zirveye katılması planlanan 13 ABD ve Rus yetkilinin isimleri yer aldı. Rus heyetindeki tüm erkek isimlerinin fonetik telaffuzları belgede yazılıydı. Putin için yazılan not dikkat çekiciydi: “Sayın Başkan POO-tihn”.

TRUMP'TAN PUTİN'E ÖZEL HEDİYE: AMERİKAN KARTALI HEYKELİ

Belgelerin ilk sayfasında, Trump’ın Putin’e sunmayı planladığı törensel hediye de yer aldı. Metinde "POTUS’tan Başkan Putin’e" ifadesiyle birlikte, hediyenin "Amerikan Kel Kartalı Masa Heykeli" olduğu ileri sürüldü.

BEYAZ SARAY'DAN SAVUNMA: SADECE MENÜYDÜ

Skandalın büyümesi üzerine Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, belgeleri “çok sayfalı bir öğle yemeği menüsü” olarak niteledi. Kelly, herkese açık bir yazıcıda bırakılan belgelerin güvenlik ihlali teşkil etmediğini savundu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise yorum taleplerine cevap vermedi.

ÖĞLE YEMEĞİ MENÜSÜ: ZİRVE İÇİN 3 ÇEŞİT PLANLANMIŞTI

Belgelerin 6. ve 7. sayfaları, Putin onuruna düzenlenecek öğle yemeğiyle ilgiliydi. Cuma günü yemek iptal edilmiş olsa da, orijinal plan üç çeşit yemekti. Menü şu şekildeydi:

Başlangıç: Yeşil salata Ana yemekler: Fileminyon ve Olympia pisi balığı Tatlı: Krem brüle Yemek servisi "Ekselansları Vladimir Putin'in onuruna" başlığıyla duyuruluyordu.

OTURMA DÜZENİ: LİDERLER KARŞI KARŞIYA

Zirve yemeğinde oturma planı da belgelerde açıkça gösteriliyordu. Trump ve Putin karşılıklı oturacaktı. Trump’ın sağında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles; solunda Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Barış Misyonları Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alacaktı. Putin’in hemen yanında ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dış Politikadan Sorumlu Yardımcısı Yuri Ushakov oturacaktı.

GÜVENLİK UZMANI: BU ÖZENSİZLİK VE BECERİKSİZLİK

UCLA Hukuk Fakültesi’nden Prof. Jon Michaels, belgelerin yazıcıda unutulmasını sert sözlerle eleştirdi. "Bu bana yönetimin özensizliğinin ve beceriksizliğinin bir başka kanıtı olarak geliyor" diyen Michaels, "Bir şeyleri yazıcılarda bırakamazsınız. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİNDE GÜVENLİK AÇIĞI SİLSİLESİ

Skandal, Trump yönetimi döneminde yaşanan diğer güvenlik ihlallerini de yeniden gündeme taşıdı. Mart ayında, Yemen’e yönelik planlanan bir saldırıyla ilgili Signal grubuna yanlışlıkla bir gazetecinin eklenmesi, daha önce The Atlantic tarafından ifşa edilmişti. Bu haftanın başında ise ICE yetkilileri, hüküm giymiş bir katil zanlısına dair konuşulan gruba rastgele bir kişiyi ekledi.