Alaska'da kritik anlar! Liderler zirveden ayrıldı, planlar değişti

Alaska'da kritik anlar! Liderler zirveden ayrıldı, planlar değişti

- Güncelleme:
Trump ve Putin arasında Alaska’da gerçekleşen zirvenin ardından planlanan öğle yemeği iptal edildi. Liderler, bazı konularda ilerleme sağlansa da nihai anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'nın Anchorage kentinde gerçekleşen kritik zirve, yaklaşık üç saatlik görüşmenin ardından sona erdi.

Zirvenin ardından yapılması planlanan resmi öğle yemeği ise ani bir kararla iptal edildi.

GÖRÜŞME "ÜÇE ÜÇ" FORMATINDA

İki liderin gerçekleştirdiği “üçe üç” formatındaki görüşmede, Trump’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken; Putin’in heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kremlin’in dış politika danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

Görüşme sonrası Elmendorf–Richardson Askerî Üssü'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Trump, bazı konularda ilerleme sağlandığını belirtti ancak müzakerelerin nihai bir anlaşmayla sonuçlanmadığını ifade etti. Trump, "Bazı temel konularda hâlâ uzlaşamadık. Anlaşmaya varılmadan, bir anlaşmadan söz edilemez" dedi.

Zirvenin sona ermesinin ardından Putin, ülkesine dönmek üzere özel uçağına binerken; Trump da Washington'a dönüş için Air Force One’a geçti.

