Rusya'da patlama sesleri! Ukrayna petrol rafinerisini hedef aldı

Dünyanın gözü Alaska'daki Putin ve Trump buluşmasına çevrilmişken Ukrayna, Rus topraklarına saldırılarını sürdürüyor.

UKRAYNA, RUSYA'NIN PETROL RAFİNERİSİNİ VURDU

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ordunun Rusya'nın Samara bölgesindeki Syzran petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rus ordusuna petrol tedarik eden rafinerinin vurulduğu, bölgeden patlama sesleri yükseldiği ve yangın çıktığı aktarıldı. Ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk bölgesindeki Yenakiieve kentinde bulunan komuta merkezinin de vurulduğu aktarıldı.