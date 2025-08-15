Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Tarihi zirve öncesi Trump ve Putin'in yapay zeka videosu sosyal medyayı salladı

Tarihi zirve öncesi Trump ve Putin'in yapay zeka videosu sosyal medyayı salladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirmesi beklenen zirve öncesi, yapay zekâ ile üretilen videolar sosyal medyayı salladı. 

Trump ve Putin’in gerçekleştireceği tarihi zirve öncesi yapay zekâ kullanılarak yapılan video sosyal medyada gündem oldu. 

Tarihi zirve öncesi Trump ve Putin'in yapay zeka videosu sosyal medyayı salladı - 1. Resim

TARİHİ ZİRVE ÖNCESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Görüntüler, Putin ve Trump’ın yan yana olduğu esprili bir anlatımla Alaska’da gerçekleşecek zirveyi betimliyor. Öte yandan bu buluşmayı uzaktan takip eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de kurgu arasında yer alıyor. 

Tarihi zirve öncesi Trump ve Putin'in yapay zeka videosu sosyal medyayı salladı - 2. Resim

Videonun sonunda ise Zelenskiy ve von der Leyen’in gözyaşlarını tutamadığı anlar yer alıyor. Söz konusu video sosyal medyada binlerce kez tıklanırken, videoya yorum yağdı.  

Tarihi zirve öncesi Trump ve Putin'in yapay zeka videosu sosyal medyayı salladı - 3. Resim

