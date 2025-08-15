Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? 4. zirve buluşması içim geri sayım başladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kentinde kritik bir toplantıda bir araya gelecek. Trump Putin görüşmesi iki liderin dördüncü resmi zirvesi olmasının yanı sıra, Trump’ın başkanlık görevindeyken Putin ile ABD topraklarında yapacağı ilk yüz yüze buluşma olacak. Trump Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak merak ediliyor.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, iki liderin masaya yatıracağı en önemli konu Ukrayna’daki savaşın sonlandırılması olacak. Bunun yanı sıra, küresel güvenlik başlıkları, nükleer silahların kontrolü, stratejik istikrar ve bölgesel krizler de görüşmenin ana maddeleri arasında yer alacak. 

TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos’ta yüz yüze görüşmek üzere bir araya gelecek. Trump Putin görüşmesi ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde yerel saatle 11.30’da başlayacak.

Moskova saatiyle 22.30’a denk gelen zirvede önce baş başa bir görüşme yapılacak, ardından iki ülke heyetlerinin katılımıyla müzakereler sürecek.

Görüşmelerin çalışma kahvaltısıyla devam etmesi ve gün sonunda ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ NEREDE YAPILACAK?

4. zirve Trump Putin görüşmesi Anchorage’ta bulunan Elmendorf-Richardson Askeri Üssü’nde gerçekleştirilecek. Zirve Trump’ın görevdeyken Putin ile ilk kez Amerikan topraklarında yapacağı görüşme olarak da kayıtlara geçecek.

TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ KONULARI NELER?

Görüşmenin en önemli başlığı Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çözüm arayışları olacak. Bunun yanı sıra nükleer silahların kontrolü, stratejik güvenlik, bölgesel krizler ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündeme gelecek.

Enerji iş birliği, küresel ekonomik istikrar ve ikili ilişkilerde potansiyel adımların atılması beklenen diğer konular arasında yer alıyor.

ABD tarafı, Rus petrolünün uluslararası ticaretindeki yaptırımlar konusunu masaya getirmeyi planlarken, Moskova ise ekonomik iş birliğinin artırılması için yeni kanalların açılmasını hedefliyor. Zirve sonunda iki liderin elde edilen sonuçları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

