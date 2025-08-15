Altında 7 haftanın en sert düşüşü! ABD verileri ve Trump-Putin zirvesi...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Altın fiyatlarında ABD verilerinden kaynaklanan hareketlilik devam ediyor. Haftanın ilk yarısında beklenti altında kalan ABD TÜFE verisinin ardından daha pozitif fiyatlamalar öne çıkarken, dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verileri ile birlikte yön yeniden aşağı döndü.

Küresel piyasalarda dünkü işlemlerde %-0,60 değer kaybeden ons altın 3.335 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons 3.344 dolara yakın denge arayışını seyrini sürdürüyor.

15 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalarda da onstaki fiyatlamalar etkili oluyor. Spot piyasada işlem gören 15 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.393 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı dün en yüksek 4.425 TL’yi test etmişti.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 4.384 – 4.434 TL alım ve satım bandından seyrederken, çeyrek altın sabah saatlerinde 7.245 TL’den satılıyor.

İSTİHDAMDAN POZİTİFİ SİNYAL

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD’de 9 Ağustos'ta sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 224 bin kişi olarak gerçekleşti ve 228 bin olan tahminlerin altından kaldı. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları da 2 Ağustos'ta sona eren haftada 1 milyon 953 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam da 1 milyon 960 milyon kişilik beklentinin altından kalarak istihdam piyasasında toparlanmaya işaret etti.

ÜFE'DEN NEGATİF SİNYAL

Öre yandan ABD’de Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE), temmuz ayında bir önceki aya göre %0,9 arttı. %0,2'lik beklentilerin oldukça üzerinde gelen bu veri de Haziran 2022'den bu yana en büyük artışa işaret etti. Yıllık bazda üretici enflasyonu da %2,5'lik beklentiye karşılık %3,3 geldi.

ABD’den gelen istihdam ve ÜFE verileri, yakın zamanda faiz oranlarının düşürülmesini istemeyen FED üyelerini desteledi. Buna karşılık piyasalarda FED’in eylülde faiz indirimine gitme olasılığı %92 ile fiyatlanmaya devam ediyor.

DİKKATLER ABD-RUSYA ZİRVESİNDE

Geçen hafta 3.397 dolardan kapanış yapan ons altın, son fiyatlamalara göre bu hafta %-1,57 değer kaybına doğru ilerliyor. Bu kayıp, aynı zamanda son 7 haftanın da en yüksek düşüşüne işaret ediyor.

Analistler, ABD-Rusya zirvesinden gelebilecek pozitif haberlerin jeopolitik risk algısında iyileşmelere sebep olabileceğini aktararak, kısa vadede altında 3.300 doları destek ve 3.375 doları da direnç olarak gösteriyor.