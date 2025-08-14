ABD'den ÜFE geldi! BİST 100, altın ve Bitcoin! Piyasalarda rüzgâr tersine döndü

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ekonomi Servisi- ABD ekonomisinden küresel piyasaları etkileyen veriler gelmeye devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından bugün açıklanan temmuz ayı ÜFE (üretici fiyat endeksi) verisi %0,2 beklentiye karşılık %0,9 artış kaydetti. Yıllık bazda ise ÜFE %3,3 arttı. Burada da %2,5’lik artış tahmini öne çıkmıştı.

Üretici maliyetlerinin öngörülerin oldukça üzerinde gerçekleşmesi; tarifelerin, şirketleri etkilemeye başladığını ancak tüketiciye tam olarak yansıtılmadığını gösterdi. Bu sebeple tüketici fiyat endeksinin ılımlı seyrini sürdürmeye devam ettiği belirtiliyor.

TÜFE İÇİN ÖNEMLİ RİSK

ÜFE’de Haziran 2022′den bu yana en büyük aylık artışın gerçekleştiğine dikkat çeken analistler, “Buna karşılık TÜFE’nin nispeten düşük gelmesi, işletmelerin, tarife maliyetlerinin büyük bir kısmını tüketiciye yansıtmak yerine kendilerinin üstlendiğini gösteriyor. Ancak şirketler yakında bu maliyetleri tersine çevirip tüketicilere yansıtmaya başlayabilir. Bu, TÜFE için de önemli risk” değerlendirmesinde bulunuyor.

FED, FAİZ İNDİRİR Mİ?

Üretici Fiyat Endeksindeki artışın, tüketiciler tarafından henüz hissedilmemiş olsa da enflasyonun ekonomide yayıldığını gösterdiğini vurgulayan analistler, “Bu veri, FED’den gelecek ay ‘garantili’ gibi görünmeye başlayan faiz indirimi konusundaki iyimserliği zayıflatabilir” uyarısını yaptılar.

ÜFE verisinin ardından CME Group’un FedWatch anketinde ise FED’in eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığı çok az geriledi ve %92,50 seviyesinde gerçekleşti.

FED ÜYELERİNDEN MESAJLAR

Bu arada iki FED üyesinden, para politikası konusunda önemli açıklamalar geldi. Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee ve Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic, enflasyon üzerindeki tarifelerin etkilerinin tam olarak netleşmeden, faiz indirimine karar verilmemesi gerektiğini savundu.

PİYASALARDA SON RAKAMLAR

Yaşanan gelişmeler piyasada kısa vadeli risk iştahını düşürerek satışları beraberinde getirdi. Gün içerisinde 3.374 doları gören ons altın, yönünü aşağı çevirdi ve akşam saatlerinde 3.345 dolar sınırına kadar geriledi.

Bugün 124 bin 517 dolarla rekor kıran BTC fiyatı ise TSİ 17:20 itibarıyla 119 bin dolara kadar düştü. ABD borsaları da güne kâr satışlarıyla başladı.

Küresel risk iştahındaki gerileme, BİST 100 endeksinde satış baskısına sebep oldu. Saat 17:20 itibarıyla BİST 100 endeksinde işlemler %-0,95 düşüşle 10.850 puana yakın devam ediyor.