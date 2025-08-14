Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi!

BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk&#039;ten açıklama geldi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından BtcTurk’ten şüpheli varlık çıkışları tespit edildi. ByBit olayının ardından uzun süredir kripto para piyasasında büyük çaplı bir saldırı haberi duyulmamışken, yaşanan gelişme yatırımcıları endişelendirdi. BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü merakla araştırılıyor.

Sosyal medyada para çekme ve yatırma işlemlerinin durdurulduğuna dair paylaşımlar yapılırken, uygulama üzerinde bu yönde bir uyarı bulunmadı. Öte yandan, henüz BtcTurk’ten resmi bir hack doğrulaması gelmedi. Peki, BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü?

BTCTURK HACKLENDİ Mİ?

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, son saatlerde şüpheli varlık çıkışlarıyla gündeme geldi.

PeckShield Inc ve diğer kripto para istihbarat platformlarının bildirdiğine göre, borsadan 48 milyon dolar değerinde kripto para, büyük ölçüde iki farklı adrese aktarıldığı iddia edildi. İşlem gören varlıklar arasında ETH, AVAX, ARB, BASE, OP, MANTLE ve MATIC bulunuyor.

BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi! - 1. Resim

BtcTurk tarafından henüz hack doğrulaması yapılmadı. Sıcak cüzdanlarda yaşanan teknik bir sorun gerekçesiyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak devre dışı bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma-çekme işlemlerinin kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi! - 2. Resim

BTCTURK ÇÖKTÜ MÜ?

BtcTurk’te son dönemde yaşanan şüpheli varlık çıkışları nedeniyle bazı kullanıcılar borsanın çöküp çökmediğini merak ediyor.

Şu an için BtcTurk tamamen kapalı değil. Alım satım işlemleri ve Türk Lirası ile yapılan yatırma-çekme işlemleri normal şekilde devam ediyor.

BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi! - 3. Resim

Borsadan yapılan resmi açıklamada, sıcak cüzdanlarda teknik bir sorun yaşandığı ve kripto para yatırma-çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

İşlemler tekrar açıldığında kullanıcıların ayrıca bilgilendirileceği ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Afrika’da Fransa, ABD ve Avrupa'yı solladı! 97,5 milyar dolarlık hamleYusufeli Barajı nerede, ne zaman yapıldı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kırtasiye malzemeleri A101 BİM ve ŞOK'a geldi mi, ne zaman gelecek? - HaberlerKırtasiye malzemeleri A101 BİM ve ŞOK'a geldi mi, ne zaman gelecek?Mücahit Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci'nin hayatı ve kariyeri - HaberlerMücahit Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci'nin hayatı ve kariyeriYusufeli Barajı nerede, ne zaman yapıldı? - HaberlerYusufeli Barajı nerede, ne zaman yapıldı?MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? 2025 TYP başvuruları bekleniyor - HaberlerMEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? 2025 TYP başvuruları bekleniyorLGS 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, 3. nakil olacak mı? - HaberlerLGS 2. nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak, 3. nakil olacak mı?DGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik için kaç puan gerekiyor? - HaberlerDGS diyetisyenlik taban puanları 2025! DGS 2025'te Diyetisyenlik için kaç puan gerekiyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...