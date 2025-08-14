BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi!

Sosyal medyada para çekme ve yatırma işlemlerinin durdurulduğuna dair paylaşımlar yapılırken, uygulama üzerinde bu yönde bir uyarı bulunmadı. Öte yandan, henüz BtcTurk’ten resmi bir hack doğrulaması gelmedi. Peki, BtcTurk hacklendi mi, çöktü mü?

BTCTURK HACKLENDİ Mİ?

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, son saatlerde şüpheli varlık çıkışlarıyla gündeme geldi.

PeckShield Inc ve diğer kripto para istihbarat platformlarının bildirdiğine göre, borsadan 48 milyon dolar değerinde kripto para, büyük ölçüde iki farklı adrese aktarıldığı iddia edildi. İşlem gören varlıklar arasında ETH, AVAX, ARB, BASE, OP, MANTLE ve MATIC bulunuyor.

BtcTurk tarafından henüz hack doğrulaması yapılmadı. Sıcak cüzdanlarda yaşanan teknik bir sorun gerekçesiyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak devre dışı bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma-çekme işlemlerinin kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

BTCTURK ÇÖKTÜ MÜ?

BtcTurk’te son dönemde yaşanan şüpheli varlık çıkışları nedeniyle bazı kullanıcılar borsanın çöküp çökmediğini merak ediyor.

Şu an için BtcTurk tamamen kapalı değil. Alım satım işlemleri ve Türk Lirası ile yapılan yatırma-çekme işlemleri normal şekilde devam ediyor.

Borsadan yapılan resmi açıklamada, sıcak cüzdanlarda teknik bir sorun yaşandığı ve kripto para yatırma-çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

İşlemler tekrar açıldığında kullanıcıların ayrıca bilgilendirileceği ifade edildi.