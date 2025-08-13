Norveç’te korkunç siber saldırı! Rus hackerlar barajı ele geçirdi: Baraj kapaklarını saatlerce açık kaldı

Norveç'in iç istihbarat kurumu PST, 2025 baharında ülkenin güneybatısındaki Risvatnet Gölü üzerindeki baraja düzenlenen siber sabotajın Rusya bağlantılı hacker gruplarının işi olduğunu açıkladı.

BARAJ KAPAKLARI DÖRT SAAT BOYUNCA AÇIK KALDI

Nisan ayında meydana gelen saldırıda, baraj kontrol sistemine sızan bilgisayar korsanları kapakları otomatik olarak açtı ve bu durum yaklaşık dört saat boyunca devam etti. Büyük miktarda suyun serbest kalmasına neden olan bu olay, görevlilerin ihlali fark edip müdahale etmesiyle durdurulabildi.

PST Direktörü Beate Gangas, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz yıl boyunca Rusya yanlısı siber aktörlerin faaliyetlerinde bir değişiklik gördük. Nisan ayında Norveç'in batısındaki bir baraj böyle bir operasyonun hedefi oldu. Rus komşumuz daha tehlikeli hale geldi."

Gangas, Rusya'nın yalnızca Norveç'e değil, Avrupa'nın geneline karşı benzer yöntemlerle operasyonlar yürüttüğüne dikkat çekerek, bu tür faaliyetlerin “etkileme, kutuplaştırma, gizli bilgi toplama” gibi çok yönlü hedefler taşıdığını söyledi.

"Bu bir savaş ilanı değil ama toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden yıkıcı girişimlerdir. Amaç doğrudan zarar vermek değil, neler yapabileceklerini göstermek" şeklinde konuştu.

AVRUPA GENELİNDE BENZER SALDIRILARIN ARTMASI BEKLENİYOR

PST'nin açıklamasına göre, bu tür saldırıların Avrupa’nın diğer ülkelerinde de yaşanması sürpriz olmayacak.