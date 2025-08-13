Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Norveç’te korkunç siber saldırı! Rus hackerlar barajı ele geçirdi: Baraj kapaklarını saatlerce açık kaldı

Norveç’te korkunç siber saldırı! Rus hackerlar barajı ele geçirdi: Baraj kapaklarını saatlerce açık kaldı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Norveç’te korkunç siber saldırı! Rus hackerlar barajı ele geçirdi: Baraj kapaklarını saatlerce açık kaldı
Norveç, Siber Saldırı, Rusya, Baraj, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Norveç’te, ülkenin güneybatısındaki Risvatnet Gölü üzerindeki baraj, Rusya bağlantılı hackerların hedefi oldu. Nisan ayında gerçekleştirilen siber saldırıda, barajın kontrol sistemine sızan saldırganlar kapakları otomatik olarak açtı. Yaklaşık dört saat boyunca kapaklar açık kaldı ve tonlarca su gölden boşaldı.

Norveç'in iç istihbarat kurumu PST, 2025 baharında ülkenin güneybatısındaki Risvatnet Gölü üzerindeki baraja düzenlenen siber sabotajın Rusya bağlantılı hacker gruplarının işi olduğunu açıkladı.

Norveç’te korkunç siber saldırı! Rus hackerlar barajı ele geçirdi: Baraj kapaklarını saatlerce açık kaldı - 1. Resim

BARAJ KAPAKLARI DÖRT SAAT BOYUNCA AÇIK KALDI

Nisan ayında meydana gelen saldırıda, baraj kontrol sistemine sızan bilgisayar korsanları kapakları otomatik olarak açtı ve bu durum yaklaşık dört saat boyunca devam etti. Büyük miktarda suyun serbest kalmasına neden olan bu olay, görevlilerin ihlali fark edip müdahale etmesiyle durdurulabildi.

PST Direktörü Beate Gangas, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz yıl boyunca Rusya yanlısı siber aktörlerin faaliyetlerinde bir değişiklik gördük. Nisan ayında Norveç'in batısındaki bir baraj böyle bir operasyonun hedefi oldu. Rus komşumuz daha tehlikeli hale geldi."

Gangas, Rusya'nın yalnızca Norveç'e değil, Avrupa'nın geneline karşı benzer yöntemlerle operasyonlar yürüttüğüne dikkat çekerek, bu tür faaliyetlerin “etkileme, kutuplaştırma, gizli bilgi toplama” gibi çok yönlü hedefler taşıdığını söyledi.

"Bu bir savaş ilanı değil ama toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden yıkıcı girişimlerdir. Amaç doğrudan zarar vermek değil, neler yapabileceklerini göstermek" şeklinde konuştu.

AVRUPA GENELİNDE BENZER SALDIRILARIN ARTMASI BEKLENİYOR

PST'nin açıklamasına göre, bu tür saldırıların Avrupa’nın diğer ülkelerinde de yaşanması sürpriz olmayacak.

Kaynak: Dış Haberler

"İsrail'e ihracat askıya alındı" sözleri gösteriş miydi? Almanya için denizaltı satışı iddiasıPSG Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Süper Kupa finali oynanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"İsrail'e ihracat askıya alındı" sözleri gösteriş miydi? Almanya için denizaltı satışı iddiası - Dünya"İsrail'e ihracat askıya alındı" sözleri gösteriş miydi? Almanya için denizaltı satışı iddiasıMusk’ın en büyük kabusu gerçek oldu! 'Beyin çipi' savaşları başlıyor - DünyaMusk’ın en büyük kabusu gerçek oldu! Ezeli rakibinden darbeF-35 iptal, AB ülkesi KAAN'ı alacak! Türkiye'nin göz bebeği için kollar sıvandı - DünyaF-35 iptal, AB ülkesi KAAN'ı alacak!Büyük İsrail 'yalanına' sert tepki! "Ülkelerin egemenliğine tehdittir" - DünyaBüyük İsrail 'yalanına' sert tepki!Kınadığı başına geldi! Trump’tan bir gaf daha: St. Petersburg’a 'Leningrad' dedi - DünyaTrump’tan bir gaf dahaTrump ile Avrupalı liderler toplantısı sona erdi! Alaska zirvesi öncesi kırmızı çizgi çekildi - DünyaAlaska zirvesi öncesi kırmızı çizgi çekildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...