ABD’nin hassas dosyaları çalındı! Rus hacker operasyonu ifşa oldu

ABD’nin mühürlü kayıtlarını hedef alan siber saldırının arkasında Rusya’nın olduğu iddia edildi. The New York Times’ın yayımladığı habere göre, müfettişler federal mahkeme sistemindeki gizli yasal belgelerin ihlalinde Rusya’yı işaret eden kanıtlar buldu

ÇOK YILLI SIZMA OPERASYONU!

Haberde, konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, bilgisayar korsanlarının sisteme sızmak için uzun yıllara yayılan bir kampanya yürüttüğünü öne sürdü. Ancak saldırının arkasındaki Rus unsurların kimliği ve diğer ülkelerin muhtemel katılımı henüz netleşmedi.

YARGIÇLAR VE BAKANLIK UYARILDI

Gazetenin elde ettiği bir iç yazışmaya göre, federal mahkeme yetkilileri kısa süre önce Adalet Bakanlığı personelini ve yargıçları, korunan dava dosyalarının tehlikeye atıldığı konusunda bilgilendirdi.

HEDEFTE ULUSLARARASI BAĞLANTILI DAVALAR

Saldırganlar özellikle en az sekiz federal bölge mahkemesinde, uluslararası bağlantılar içeren ceza davalarına ait dosyalara odaklanmış olduğu tespit edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Amerikalı yetkililer henüz saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini veya ele geçirilen bilgilerin kapsamını açıklamazken, Rusya da iddialara ilişkin yorum yapmadı.

SALDIRI DOĞRULANDI

ABD Mahkemeleri, geçen hafta Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, gizli belgeleri içeren elektronik dava yönetim sistemlerinin siber saldırıya uğradığını doğruladı. Açıklamada, “Hassas dava belgelerine yönelik korumaları güçlendirmek için ek adımlar atıldığı” aktarıldı.