Antalya’da komşusunun kapısını yakıp tahliye edilen S.K., iki ay sonra bu kez çivili elektrikli düzenekle saldırdığı iddiasıyla yeniden tutuklandı. Mahkeme, düzeneğin öldürücülüğüne ilişkin bilirkişi raporu isterken sanık tahliyesini talep etti.

Antalya'da bir apartmanın 4'üncü katında oturan S.K. (52), 7 Ekim 2024'te komşusu Tezcan K.'nın (59) evinin kapısına tiner döktü ve evi ateşe verdi.

Gözaltına alınıp tutuklanan S.K. "bipolar kişilik bozukluğu" raporu doğrultusunda 2 ay sonra tahliye edildi. Bunun ardından 27 Aralık 2024'te, 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayan S.K, komşusu Tezcan K.'yı apartman merdivenlerinde yakaladı. S.K. düzeneğin çivili kısmını komşusunun göğsüne bastırdı ve akım verdi.

Yaralanan kadın, çığlıklarını duyan komşuları tarafından kurtarıldı, polis tarafından gözaltına alınan S.K. ise tutuklandı. S.K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

Komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.K. ve taraf avukatları katıldı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada söz verilen sanık S.K, ilk ifadesini baskı altında verdiğini öne sürerek, "Öldürücü bir düzenek olmadığını biliyordum. Elimdeki düzenek öldürücü olsaydı da hemen insan ölmez. Bu kadın ve ailem çok üzerime geldi. Hem haksız tahrik altındaydım hem de psikolojik olarak hastayım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, elektrikli düzeneğin ölümcül olup olmadığına dair bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası