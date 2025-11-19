Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Utah Jazz'ı 140-126 yendi. Vince Carter'ı geride bırakan LeBron James, 'NBA'de 23 sezon forma giyen tek oyuncu' olarak tarihe geçti. 40 yaşındaki basketbolcu, ilk yarıda attığı iki üç sayılık atışla Reggie Miller'ı geçti ve 'NBA tarihinin en çok üç sayılık atış atan oyuncular sıralamasında 6'ncı sıraya' yerleşti.

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 14 sayı farkla 140-126 mağlup etti. Sakatlığı sonrası bu sezon ilk kez Lakers 5'inde parkeye çıkan LeBron James, 11 sayı ve 12 asist kaydederken; Luka Doncic 37 sayı ve 10 asistle galibiyetin mimarı oldu.

LEBRON JAMES'TEN TARİHİ BAŞARILAR

Vince Carter'ı geride bırakan LeBron James, 'NBA'de 23 sezon forma giyen tek oyuncu' olarak tarihe geçti. James, ilk yarıda attığı iki üç sayılık atışla Reggie Miller'ı geçti ve 'NBA tarihinin en çok üç sayılık atış yapan oyuncular sıralaması'nda 6'ncı oldu. 4 defa NBA şampiyonu olan James, çift haneli sayı performans serisini 1293 maça çıkardı.

James'in NBA'deki ilk maçından 10 gün sonra doğan Keyonte George, Jazz için 34 sayı üretirken; Lauri Markkanen de 31 sayıyla salondan ayrıldı.

CURRY, LİGİN EN ÇOK SAYI ATANLAR LİSTESİNDE CARTER'I GEÇTİ

Orlando Magic'in sahasında Golden State Warriors'ı 121-113 mağlup ettiği maçta NBA'in 3 sayı kralı Stephen Curry, 'en çok sayı üreten oyuncular' listesinde Vince Carter'ı geride bırakarak, 22'nci sıraya yükseldi. Magic karşısında 34 sayı atan Curry, 25 bin 749 sayıyla listede bir basamak daha yukarı çıktı.

Magic'te Desmond Bane 23 sayı ve 5 top çalma, kenardan gelen Anthony Black 21 sayılık performans sergiledi. Wendell Carter Jr., 17 sayı ve 12 ribauntla 'double double' yaptı.

