'Seattle basketbolunun babası'na veda: NBA efsanesi Lenny Wilkens'tan acı haber

NBA'in (Amerikan Basketbol Ligi) internet sitesinde yer alan haberde; kariyerinde 3 defa Basketbol Şöhretler Müzesi'ne seçilen Lenny Wilkens'in hayatını kaybettiğiduyuruldu.

9 DEFA ALL-STAR SE Ç İ LD İ

St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers ve Portland Trail Blazers formaları giydiği kariyerinde 9 defa All-Star seçilen Wilkens, 1960'lı yılların en iyi oyun kurucuları arasında yer aldı.

1979'DA Ş AMP İ YONLUK KAZANDI

Başantrenörlük kariyerinde Seattle SuperSonics'i 1979 yılında NBA şampiyonluğuna taşıyan ve 1994'te 'yılın antrenörü' seçilen Lenny Wilkens, "Seattle basketbolunun babası" olarak adlandırıldı.

Ş Ö HRETLER M Ü ZES İ 'NDE

Wilkens, 1989'da oyuncu, 1998'de antrenör ve 2010'da ABD'nin olimpiyatlardaki 1992 Rüya Takımı'nın bir parçası olarak Şöhretler Müzesi'ne girdi.

36 YILDA 2 B İ N 487 MA Ç

Takım çalıştırdığı 1969-2005 yıllarında 2 bin 487 karşılaşmada görev yapan Wilkens, 'NBA'de en fazla normal sezon maçına çıkan başantrenör' ünvanını elinde bulunduruyor.