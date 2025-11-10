Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Seattle basketbolunun babası'na veda: NBA efsanesi Lenny Wilkens'tan acı haber

NBA'nin eski oyuncu ve başantrenörlerinden Lenny Wilkens, 88 yaşında hayatını kaybetti. Basketbol kariyerinde 9 defa All-Star seçilen, başantrenörlük kariyerinde Seattle SuperSonics'i 1979'da NBA şampiyonu yapan Wilkens, 'Seattle basketbolunun babası' olarak tanınıyordu.

NBA'in (Amerikan Basketbol Ligi) internet sitesinde yer alan haberde; kariyerinde 3 defa Basketbol Şöhretler Müzesi'ne seçilen Lenny Wilkens'in hayatını kaybettiğiduyuruldu.

9 DEFA ALL-STAR SEÇİLDİ

St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers ve Portland Trail Blazers formaları giydiği kariyerinde 9 defa All-Star seçilen Wilkens, 1960'lı yılların en iyi oyun kurucuları arasında yer aldı.

1979'DA ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Başantrenörlük kariyerinde Seattle SuperSonics'i 1979 yılında NBA şampiyonluğuna taşıyan ve 1994'te 'yılın antrenörü' seçilen Lenny Wilkens, "Seattle basketbolunun babası" olarak adlandırıldı.

ŞÖHRETLER MÜZESİ'NDE

Wilkens, 1989'da oyuncu, 1998'de antrenör ve 2010'da ABD'nin olimpiyatlardaki 1992 Rüya Takımı'nın bir parçası olarak Şöhretler Müzesi'ne girdi.

36 YILDA 2 BİN 487 MAÇ

Takım çalıştırdığı 1969-2005 yıllarında 2 bin 487 karşılaşmada görev yapan Wilkens, 'NBA'de en fazla normal sezon maçına çıkan başantrenör' ünvanını elinde bulunduruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

