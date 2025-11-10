Beşiktaş'ın fikstüründe dikkat çeken detay! 11 maçın 10'u İstanbul'da
Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, milli ara sonrası Süper Lig'deki 11 karşılaşmanın 10'unu İstanbul'da oynayacak. Söz konusu maçların 7'sine taraftarı önünde çıkacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, süreci fırsat olarak görüyor.
Beşiktaş, Trandyol Süper Lig'de milli aradan sonra kritik bir döneme giriyor.Siyah-beyazlı takım, önümüzdeki 11 lig maçının 10'unu İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte sadece 14 Aralık'ta Trabzonspor'a karşı deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, geri kalan tüm maçlarda İstanbul'da sahaya çıkacak.
Dolmabahçe'de taraftarı önünde 7 karşılaşma oynayacak Beşiktaş, zirve yarışına ortak olmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, iç saha fikstür avantajını fırsata çevirmek adına plan yaptığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'deki maç programı şöyle:
Samsunspor, Fatih Karagümrük (D), Gaziantepspor, Trabzonspor (D), Rizespor, Kayserispor, Eyüpspor (D), Konyaspor, Alanyaspor, RAMS Başakşehir (D), Göztepe.
