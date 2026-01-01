İyisiyle, kötüsüyle, aldığımız derslerle bir yılı daha geride bıraktık... 2025 almanağına emanet ettiğimiz izleri, acıları ve umutları gelin hep birlikte değerlendirelim... Kırk soruluk bir gündem testi hazırladık. Süreniz yarım saat. Bakalım kaç puan alacaksınız?

1- Israil ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çıktığı seferde siyonist askerlerinin saldırısına uğrayan filonun adı neydi?

A) Umud Filosu

B) Gazze Filosu

C) Sumud Filosu

D) Refah Filosu

2- Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, fıkralarıyla ve renkli kişiliğiyle ünlü milletvekili kimdi?

A- Kamer Genç

B- Sım Süreyya Önder

C- Deniz Baykal

D-Yiğit Bulut

3- Beşik kelimesiyle birlikte deprem haberlerinde sık sık adı geçen ilçemiz hangisiydi?

A- Sındırgı

B-Boyabat

C- Koyulhisar

D- Kemaliye

4- Geride bıraktığımız senenin en büyük gururlarından biri, bir Türk ta-kımının EuroLeague şampiyonu olma-sıydı. Peki kimdi bu başarının sahibi?

A) Tofaş

B) Efes

C) Fenerbahçe

D) Beşiktaş

5- New York'un ilk Müslüman belediye başkanının adını hatırlıyor musunuz?

A- Zohran Mamdani

B-Fatima Soral

C- Sudani Güler

D-Wilhelm Günayi

6- Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek, hangi ilin büyükşehir belediye başkanlığını yapıyordu?

A- Antalya

B- Mardin

C- İzmir

D- Manisa

7- İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa, hangi ilçemizde ayine katıldı?

A- Çemişgezek

B-İznik

C-Mihalicçık

D- Şarkikaraağaç

8-2025 yılında uçak kazasıyla sarsıldık. TSK'ya ait C-130 uçağımız hangi ülkede düştü ve kaç şehit verdik?

A) Gürcistan-20 şehit

B) Ermenistan-10 şehit

C) Irak-8 şehit

D) Suriye-9 şehit

9- İki tarihi camimiz restorasyon tartışmalarıyla biri de mozaik hırsızlığı vakasıyla gündeme geldi. Hangi camimiz bunlar arasında değildir?

A) Selimiye Camii

B) Süleymaniye Camii

C) Ayasofya Camii

D) Cihangir Camil

10-Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde ölen Böcek ailesi neyden zehirlendi?

A) Yemek

B) Böcek ilacı

C) Su

D) Mantar

11-Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğurganlık seviyesinin düştüğüne işaret edip 2025'i ne yılı ilan etmişti?

A) Aile Yılı

B) Evlilik Yılı

C) Yuva Kurma Yılı

D) Zevce Yılı

12- Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına geri dönmek için mahkemeden beklediği kararın adı neydi?

A- Altiok Direnişi

B- Mutlak Butlan

C- Piro Destanı

D-Tunceli Savaşı

13-Türk hat sanatının dünyaca meşhur isimlerinden biri daha 2025'te vefat etti. "Hattatların Reisi" diye anılan o sanatçı kimdi?

A) Selim İleri

B) Hasan Çelebi

C) Hamid Aytac

D) Kamal Boullata

14-Deprem bölgesinde 35 ayda 455 bin konut yapılarak vatandaşa teslim edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, konut seferberliğindeki gayretinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-rum'u hangi tarihi şahsiyete benzetti?

A) Mimar Kemaleddin

B) Mimar Sinan

C) Mimar Davud Aga

D) Sedefkår Mehmed Ağa

15- Türkiye bir kültürel mirasını daha UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne "kalı-cı" olarak kabul ettirdi. Bu antik şehrin adı neydi?

A) Sardes

C) Kibyra

B) Termessos

D) Boubon

16- Türkiye, hangi ülkeye 48 adet milli muharip uçağı KAAN sattı?

A) Malezya

B) Somali

C) Almanya

D) Endonezya

17-Arnavutluk'ta bakanlık düzeyinde göreve başlayan ilk yapay zekâ sis-temi hangi suçtan dolayı görevden uzaklaştırılmıştı?

A) Yolsuzluktan

B) Çok su içmekten

C) Sürekli bozulmaktan

D) Elektrik faturasından

18-2025'in en çok kazandıran yatırım aracı ne olabilir?

A) Bitcoin

C) Gümüş

B) Altın

D) Dolar

19-2025'te sanat camiasında yaprak dökümü yaşandı. Hangi isim o kaybettiklerimizden biri değildir?

A- Muazzez Ersoy

B- Ferdi Tayfur

C-Ahu Tuğba

D- Volkan Konak

20- Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldın sonucu hayattan koparılan 15 yaşındaki evladımızın adını hatırlayabildiniz mi?

A) Mattia Ahmet Minguzzi

B) Eren Bülbül

C) Yasin Börü

D) Ahmet Görgün

21-Çinli firma piyasaya bir oyuncak soktu ve 20 milyar dolar kazandı. Bütün dünyayı kasıp kavuran oyuncak peluşun adı neydi?

A) Pookie

B) Labubu

C) Booboo

D) Bear

22- Gastronomi platformu Taste Atlas, "en kötü yemekler" listesinde bir Gaziantep yemeğini koyduğu için tepki çekmişti. O yemeğin adı neydi?

A) Mıcırık aşı

B) Şiveydiz

C) Firik Pilavı

D) Şırdan

23-TDK, 2025'in kelimesini halk oy-lamasıyla belirledi. 300 bin oyu alan şık sizce hangisi?

A- Dijital Kuraklık

B- Dijital Vicdan

C- Digital Fakirlik

D- Dijital Körlük

24-ABD Başkanı Trump'ın çok istediği 2025 Nobel Barış Ödülü'nü alan Maria Corina Machado'nun hangi ülke vatandaşı olduğunu hatırlıyor musunuz?

A- Arjantin

C- Küba

B- Meksika

D- Venezuela

25- Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan kızının "günahta haddi aşma anlamına gelen adı neydi?

A- Tuğyan

B-Sultan

C- Gülistan

D- Mercan

26- Yılı, gol krallığının zirvesinde tamamlayan futbolcuyu bilirsiniz artık....

A) Orkun Kökçü

B) Victor Osimhen

C) Paul Onuachu

D) Eldor Shomurodov

27- Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya hatırlar mısınız? Platformunun adını sorsak.

A- Gemini

B- DeepSeek

C-NSosyal

D- ChatGPT

28-Türkiye'yi terörden kurtarmak için başlatılan süreç için kurulan Meclis araştırma komisyonunun adı nedir?

A-Terörsüz Türkiye Komisyonu

B-Çözüm Komisyonu

C-Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

D- Terörü Bitirme Komisyonu

29- Geride bıraktığımız yılın en çok tartışılan başlıklaından biri IBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasıydı. İmamoğlu hakkındaki suçlamadan biri de "kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmekti. Peki, IBB yetkililerinin hangi uygulamadaki 4,7 milyon kişinin bilgilerini yabancılarla paylaştığı belirlendi?

A- ISPARK Mobil

B- IBB Karekod

C- İstanbul Senin

D-IBB Cep Trafik

30-Z kuşağı ayaklanmasıyla hükümetin değiştiği ülkeyi hatırlıyor musun?

A) Nepal

B) Meksika

C) Tanzanya

D) Fransa

31-Kültür ve Turizm Bakanlığının son filmini Türkiye'de çekmesi için yoluna çiçekler serdiği ama ülkeye getirmekte bir türlü başarılı olamadığı o ünlü İngiliz

yönetmenin adı neydi?

A) Quentin Tarantino

B) Steven Spielberg

C) Martin Scorsese

D) Christopher Nolan

32-Fransa, dünyanın en büyük müzesi Louvre'daki soygun ile sarsıldı. 7 dakikada Napolyon dönemine ait paha biçilemeyen mücevherleri çalan hırsızlar neyle kaçtı?

A- Patenle

B- Scooter'la

C-Traktörle

D- Taksiyle

33- Sahi 2025'in Türkiye Kupası şampiyonunu hatırlıyor musunuz?

A) Antalyaspor

B) Samsunspor

C) Beşiktaş

D) Galatasaray

34- Alkışa hazırlanın, MotoGP'de yarışan ve Dünya Şampiyonası'nda 2021 ve 2024'ten sonra 2025'te şampiyon olan Türk yarışçıyı bildiniz mi?

A) Kaya Çilingiroğlu

B) Toprak Razgatlıoğlu

C) Ozan Çobanoğlu

D) Kaan Urgancıoğlu

35- "Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi ve "Deli Yürek in arasında olduğu unutulmaz dizilere imza attı. 69 yaşında vefat eden yapımcı, yönetmen ve senaristi hatırlıyor musunuz?

A- Osman Sınav

B- Alev Alatlı

C-Türker İnanoğlu

D- Metin Arolat

36- Kartalkaya Kayak Merkezindeki otel yangınında 79 kişi hayatını kaybetti. Facianın yaşandığı ilimizi hatırlıyor musunuz?

A- Bursa

B- Erzurum

C-Kayseri

D-Bolu

37-Hükümet ve işveren heyetlerinin katılımıyla açıklanan net asgari ücreti hatırlıyor musunuz?

A-28 bin 075

B-29 bin 920

C-30 bin 120

D-32 bin 064

38-Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı seçilen, sayısız ödül ve onura layık görülen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, kaç yaşında vefat etmişti?

A-85

C-95

B-90

D-100

39- Bir pop yıldızının uzaya çıkması kulağa bilim kurgu gibi gelse de 2025'te bu gerçek oldu... O ismi hatırlıyor mussunuz?

A- John Davis

B- Katy Perry

C- Taylor Swift

D- Rihanna

40-2025'te aşağıdaki hangi ülkeler arasında savaş çıkmadı?

A) Hindistan-Pakistan

B) Kamboçya-Tayland

C) Iran-Israil

D) Venezuela-Brezilya

Hazırlayan - Mahmut ÖZAY

2025i nasıl bilirdiniz? 40 soruda geçen sene

