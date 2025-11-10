Beşiktaş'ta Jota Silva’nın hedefi büyük!

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın sezon başında Nottingham Forest takımından satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Jota Silva, Antalya deplasmanında Beşiktaş’ın üçüncü golüne imza atmıştı.

Süre aldığı maçlarda sergilediği etkili oyunuyla taraftarın beğenisini toplayan Portekizli futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıkış yakalayıp kariyerinin zirvesine çıkmak istiyor. Millî takıma bir defa seçilen ve 2024’te üst üste iki maçta forma giyen Jota Silva, ABD ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda da Portekiz forması giymenin hayalini kuruyor.

ÇOK HIRSLANDI

Düzenli forma giyip Dünya Kupası’na gidebilmek için Beşiktaş’ı tercih eden Jota Silva, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kulübede kaldı. Yine de bulduğu sınırlı sürelerde bile fark edilmeyi başardı. Çıktığı beş maçta iki gol atan ve Gençlerbirliği karşısında son anda bir topu çizgiden çıkarılan 26 yaşındaki oyuncu, Antalya deplasmanında fileleri havalandırarak öz güvenini tazeledi. Jota Silva’nın bundan sonra formayı bırakmamak ve Dünya Kupası’na seçilecek performansı göstermek için oldukça hırslı ve istekli olduğu belirtildi.