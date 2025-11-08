Beşiktaş'ta Kaytaz, Fenerbahçe maçını hatırlattı ve tepki gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ın Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele örneği gösterdiler. Kazandık, mutluyuz. Beyaz bir sayfa açmış olduk." dedi.

Kaytaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anarak başladı.

Rakiplerinin hoca değişikliğinden sonra sahadaki opsiyonel değişimlerinin farkına vardıklarını belirten Kaytaz, rakibin ön alan presinin üzerine nasıl oyun kurma prensibi üretmeyi düşündüklerini ve bunda da başarılı olduklarını dile getirdi.

Duran toplar üzerine çok çalıştıklarını ifade eden Kaytaz, taktik antrenmanlar üzerine çok çalıştıklarını, nitekim attıkları gollerin de bunun eseri olduğunu kaydetti.

Topun kaybedildiği yerde iyi baskı yaptıklarını aktaran Kaytaz, şöyle konuştu:

"Takımımızda golü yedikten sonra koruma içgüdüsünü görmedik. Hatamızdan gol yedik. Asisti Rıdvan yaptı. Olabilir, futbol hatalar oyunudur. Beşiktaş'ın genlerinde vardır bu, taraftara rahat maç izlettirmez. Tansiyonu bir yukarıya çıkartır, bir düşürür. 2-1 olduktan sonra da biz oyuna hükmetmeye devam ettik. Topu kullandık, sakin kaldık. Aynı oyun prensibiyle maçımıza devam ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele örneği gösterdiler. Kazandık, mutluyuz. Beyaz bir sayfa açmış olduk." dedi.

Sahada daha dirençli, güçlü, kuvvetli olmaya başladıklarını anlatan Kaytaz, "Sezon başı hazırlık kampları 6-8 haftadır. Bu kampta takım hazır hale getirilir. Biz bunu yaşamadık. Geldiğimizde değerler çok iyi değildi. Biz bu değerleri milli aralarla toparlamaya çalışıyoruz. Takımın direnci ve dayanıklılığı yavaş yavaş artıyor. Gol yediğimizde mental açıdan düşüşü bile yaşıyorduk. Bugünden itibaren artık oyuncular daha öz güvenli, topa hükmederek buna izin vermeyecekler. Bugün itibaren o iş bitti." diye konuştu.

Kaytaz, Fenerbahçe karşısında ilk 25 dakikalık oyun planını diğer maçlarda 90 dakikaya yaymaları halinde hiçbir zaman sıkıntı yaşamayacaklarını vurguladı.

Beşiktaş'ta hedefin hiçbir zaman bitmeyeceğine dikkati çeken Kaytaz, "Beşiktaş'ta şampiyonluk gitti, havlu atıldı, ışıklar söndü... Bu mu yani? Bizim için bu değil. Beşiktaş'ın hedefi hiçbir zaman bitmez. Hafta içi Avrupa kupalarında maç oynuyor takımlarımız. Televizyonda izlerken üzülüyoruz. Beşiktaş, Avrupa'da olması lazım. Biz ikinci, üçüncü olacağız, Ziraat Kupası'nı alacağız. Hedefimiz bitmeyecek arkadaşlar. Bunu başarmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kaytaz, kendilerini destekleyen taraftara teşekkür etti.