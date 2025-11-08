Trabzonspor'a Alanya çelmesi: Bordo mavililer seriye bağladı

Trabzonspor, Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

İlgili Haber 5 gollü düelloda Enis Destan attı, Hull City kazandı

Trabzon'da oynanan müsabakada ev sahibinin golünü 15. dakikada Paul Onuachu attı. Akdeniz ekibinin beraberlik golünü ise 73. dakikada Ianis Hagi kaydetti.

ZİRVE YARIŞINDA 2 PUANLIK KAYIP

Bu sonuçla Trabzonspor, ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı ve 25 puanla üçüncü sırada kaldı. Alanyaspor ise 15 puanla 8. sırada yer aldı.

🔥 Ianis Hagi'den enfes golpic.twitter.com/OikNnZFKTs — Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) November 8, 2025

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0

22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti.

27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında ceza alanı içinde Folcarelli'nin kafa vuruşunda, yerden seken top üsten auta gitti.

48. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Hwang'ın kafa ile aşırdığı topu, arka direkte uygun durumda Enes Keskin kötü bir vuruşla üstten auta gönderdi.

55. dakikada Hwang'ın ceza alanı sol çaprazında şutunda, kaleci Onana tehlikeyi kornere gönderdi.

72. dakikada Enes Keskin'in yakın mesafeden şutunda, kaleci Onana topu çeldi.

73. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Maestro'nun pasında ceza yayınının hemen gerisinden Hagi'nin şutunda, top kaleci Onana'nın sağ üst köşesinden filelerle buluştu: 1-1

90+4. dakikada Zubkov'un soldan kullandığı serbest atışta arka direkte Sikan'ın kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

90+5. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topun sahibi oldu.