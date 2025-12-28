Zelenskiy’nin Trump’la yapacağı kritik görüşme öncesinde Rusya’dan gelen çıkış gündemi değiştirdi. Moskova, hem Ukrayna sahasına hem de küresel gerilimlere dair mesajlar verirken, gözler Florida’daki zirveye çevrildi.

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesine saatler kala Rusya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TASS’e verdiği röportajda “Çin Boğazı’nda” muhtemel bir gerginlik durumunda Rusya’nın Çin’in “toprak bütünlüğü ve devlet birliğini korumasına” destek vereceğini söyledi.

Tayvan’ın "Çin’i askeri-stratejik olarak caydırmak için bir araç olarak kullanıldığını" dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı, Batı’da bazı çevrelerin “Tayvan parası ve teknolojisinden faydalanmak istediğini” de sözlerine ekledi.

"TAYVAN ARAÇ, BATI ÇIKAR PEŞİNDE"

Lavrov, Tayvan başlığını yalnızca güvenlik değil ekonomi üzerinden de tarif etti.

Röportajda, Tayvan’ın Batı tarafından askeri-stratejik bir kaldıraç olarak görüldüğü, aynı zamanda teknoloji ve finans ekseninde çıkar ilişkileri kurulduğu değerlendirmesi yer aldı.

UKRAYNA UYARISI: "GÖNÜLÜLER KOALİSYONU" SAHAYA İNERSE HEDEF OLUR

Lavrov, Ukrayna savaşına ilişkin bölümde Avrupa’dan gelen "Gönülüler Koalisyonu" askerlerinin Ukrayna’da görünmesi halinde "Rus silahlı kuvvetleri için yasal hedef" sayılacağını söyledi.

Avrupa’daki siyasetçileri hedef alan Lavrov, Rusya’ya yönelik bir saldırı senaryosunda cevabın yıkıcı olacağını" dile getirdi.

WASHİNGTON HATTI HAREKETLENİYOR

Lavrov, ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisine de değindi. Moskova ile diyalog başlığının metinle çelişmediğini söylerken, Rusya’nın yaklaşımının “Washington’ın eylemlerine göre” şekilleneceğini kaydetti. ABD hattında bu mesajların yankısı sürerken, Florida’da Trump–Zelensky görüşmesi başlığı da gündemde yer aldı.

ZELENSKİY ABD’DE: TRUMP’LA KRİTİK GÖRÜŞME

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida’ya gitti. İki liderin Palm Beach’teki Mar-a-Lago’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede ateşkes ihtimali, toprak düzenlemeleri ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin masaya yatırılacağı bildiriliyor. Zelenskiy, temaslar öncesinde yaptığı kısa açıklamada, “Birçok başlıkta ilerleme sağlanabileceğini” ifade etti.

