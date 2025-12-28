Gece yarısı gelip 9 saat beklediler Denizli’de bir zincir marketin açılışında dağıtılacak hediye çekleri ve özel indirimler, vatandaşları gece saatlerinden itibaren market önüne topladı. Açılış öncesinde oluşan ve bir kilometreyi aşan kuyruk görenleri şaşkına çevirdi.

Gece yarısı gelip 9 saat beklediler Türkiye genelinde 11’inci, Denizli’de ise ilk şubesini açan marketin kampanyalarını duyanlar, saatlerce beklemeyi göze aldı.

Gece yarısı gelip 9 saat beklediler İLK BİN KİŞİYE BİN TL! Açılışa özel olarak oyun konsolları, cep telefonları ve birçok teknoloji ürününde yapılan büyük indirimlerin yanı sıra, ilk bin kişiye bin TL değerinde hediye çeki verileceği duyuruldu. Gece boyunca sırada bekleyen vatandaşlar, sabah saatlerinde hediye çeklerini aldıktan sonra markete adeta akın etti. Kurdele kesiminin ardından başlayan alışverişte zaman zaman yoğunluk nedeniyle izdiham yaşandı.

Gece yarısı gelip 9 saat beklediler Özellikle teknoloji ürünleri, et reyonu, kuru gıda, mutfak ve şarküteri bölümlerinde kalabalık dikkat çekerken, bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandı.

Gece yarısı gelip 9 saat beklediler “FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMEDİK” İndirimlerden yararlanmak için gece saatlerinde sıraya girdiklerini söyleyen Ahmet Faik Berkay, uzun süredir almak istediği oyun konsolu için geldiğini belirterek, “Piyasada yaklaşık 35 bin lira olan ürün burada 19 bin 999 liraya satılıyor. Böyle bir fırsat kolay bulunmaz. Biz gece 02.30 gibi geldik” dedi.

Gece yarısı gelip 9 saat beklediler Alışveriş yapan diğer vatandaşlar da temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin ettiklerini ifade ederek, kalabalığın indirimlerin cazibesini gösterdiğini dile getirdi.

Gece yarısı gelip 9 saat beklediler HOROZLARIYLA KUYRUĞA KATILDI Denizli’nin simgesi olan horozlarıyla tanınan yetiştirici Okan Gökbudak ise kümese horoz götürdüğü sırada kuyruğu fark ettiğini belirterek, “Biz de sıraya girdik. Denizli horozlarıyla yeni açılan marketi karşılamış olduk” diye konuştu.

