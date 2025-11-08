Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erol Bulut, Beşiktaş'a diş geçiremiyor! Maçın ardından gözdağı verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, siyah beyazlılar karşısında bir kez daha mağlubiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibinin başında dördüncü maçına Beşiktaş karşısında çıkan Bulut, üçüncü yenilgisini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a 3 golle kaybeden Antalyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, siyah beyazlılara karşı galip gelememe serisini sürdürdü.

Akdeniz ekibinin başında dördüncü maçına çıkan Erol Bulut, üçüncü yenilgisini yaşadı ve bir kez daha siyah beyazlılar karşısında mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

EROL BULUT'UN BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Antalyaspor'un başında siyah-beyazlılara karşı 12 kez rakip olan Bulut, 4 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

"TAKIMA NET KONUŞTUM"

Müsabakanın ardından oyuncularını eleştiren Erol Bulut, "3-4 günlük bir izin olacak. Takıma net konuştum. Bundan daha net olamaz. '4 gün sonra farklı bir takım istiyorum' dedim. Oyuna bakış açıları, maçta daha az hata... Bu hata sayısı ligi kaldırmaz. Bu kadar hata yaparsak işimiz çok zor. Zaten kolay bir görevi üstlenmedik. Bu net ortada. Zaten takımın fiziksel seviyesini artırmaya çalışıyoruz, orada baya eksikler var. Bir noktaya geldik ama daha istediğimiz yerde değiliz. Maalesef fazla yükleme yapamayız. Şu an milli arada, o açıdan iyi olacak. 2 hazırlık maçı oynayacağız. Orada bir şeyler deneyeceğiz. İnşallah milli maç arasından sonra biraz olsun seviyemizi artırarak daha iyi bir Antalyaspor izletmek istiyoruz. Bu tek benim elimde değil, futbolcuların beyninde ve aklında. Biz sahada neler istediğimizi gösterip, uygulaması futbolculara kalmış. Futbolcularım da o pas yüzdesini, hataları azaltması lazım. Bunu bir hoca değiştiremez." ifadelerini kullandı.

