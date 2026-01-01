Türkiye Gazetesi
Milan'da Nkunku şoku: Kötü haberi duyurdular
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden biri olan Christopher Nkunku, Milan'ın Serie A'da Cagliari'ye konuk olacağı mücadele öncesinde sakatlandı.
Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, İtalya Serie A'da oynayacakları maç öncesinde Nkunku hakkında bilgi verdi.
NKUNKU'NUN SAKATLANDIĞINI AÇIKLADI
Takımdaki gelişmeler hakkında konuşan Allegri, Nkunku'nun sakatlandığını duyurdu.
Nkuku'nun sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceğini söyleyen Allegri, "Nkunku ayağındaki sakatlık nedeniyle yarın ki maçta oynayamayacak. Onun yerine Gabbia kulübede olacak. Nkunku'nun Genoa maçında dönmesini bekliyoruz." dedi.
BU SEZON 5 GOLE KATKI VERDİ
Bu sezon Milan'da tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Fransız yıldız, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
