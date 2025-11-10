Çaykur Rizespor'dan Gaziantep FK maçı sonrası hakem isyanı: Bu öfke neden!

Çaykur Rizespor, deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından seriyi sürdüremeyen Karadeniz kulübü, maçtan bir gün sonra "Çaykur Rizespor’a duyulan bu öfke neden" başlıklı bir açıklamada bulundu.

"VAR HANG İ GEREK Ç EYLE DEVREYE G İ RD İ ?"

Rizespor'un hakem yönetimini hedef alan açıklamasışöyle:

"Son haftalarda oynadığımız karşılaşmalarda yaşanan bazı hakem kararları, camiamızda ve kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açmıştır.

Haftalar ilerledikçe futbolcularımızın ve teknik ekibimizin sahadaki emeklerinin, tartışmalı kararlar nedeniyle gölgede kalmasından derin endişe duymaktayız.

Aleyhimize verilen faul kararlarının, benzer pozisyonlarda lehimize uygulanmaması; haksız şekilde kesilen ataklar ve uygulamalarda standardın sağlanamaması bizleri kaygılandırmaktadır.

Son oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasında verilen penaltı kararı ise sadece kulübümüzü değil, spor kamuoyunu da şaşkınlığa uğratmıştır.VAR incelemesinin hangi gerekçeyle devreye girdiği, izleme sonrası verilen karar futbolun sahada kalma inancını zedelemiştir.

Ne yazık ki, geçmiş yıllardan bu yana benzer tartışmalı kararların sıklıkla Çaykur Rizespor aleyhine verilmesi, kulübümüzün ve taraftarlarımızın haklı bir sorgulama içerisine girmesine neden olmaktadır.

Çaykur Rizespor olarak tek arzumuz, yaşanan bu süreçlerin dikkatle incelenmesini ve tüm kulüpler için eşit standartların uygulanmasını talep ediyoruz.

Kamuoyunun takdirine saygıyla sunarız."