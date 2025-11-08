Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 2

Burak Yılmaz yönetimindekiGaziantep FK ile İlhan Palut'unçalıştırdığıÇaykur Rizespor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe yenilgisi sonrası Rizespor karşısında da kazanamayan kırmızı-siyahlılar, 12 maç sonunda puanını 19 yaptı. Karagümrük galibiyetinin ardından seriyi sürdüremeyen Karadeniz temsilcisi ise 14 puana yükseldi.

PENALTI KAÇTI

Ev sahibinin gollerini 2'nci dakikada Mohamed Bayo ve 74'üncü dakikada Kevin Rodrigues kaydetti. Çaykur Rizespor'un gollerini 29'uncu dakikada Ali Sowe ve 59'uncu dakikada kendi kalesine Kevin Rodrigues attı. Gaziantep FK, 71'inci dakikada Deian Sorescu ile penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez (Dk. 60 Sorescu), Arda Kızıldağ (Dk. 60 Semih Güler), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim (Dk. 56 Ogün Özçiçek), Lungoyi (Dk. 81 Bacuna), Bayo (Dk. 81 Boateng)

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 77 Mithat Pala), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 90+1 Alikulov), Rak-Sakyi (Dk. 65 Mihaila), Laçi (Dk. 65 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut, Sowe (Dk. 77 Jurecka)

Goller: Dk. 2 Bayo, Dk. 74 Rodrigues (Gaziantep FK), Dk. 29 Sowe, Dk. 59 Rodrigues (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Melih Kabasakal, Dk. 31 Zafer Görgen (Gaziantep FK), Dk. 70 Muhammet Taha Şahin, Dk. 90+3 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor)