Burak Yılmaz'dan bahis skandalı açıklaması: Bugün iki hakemle de konuştuk

- Güncelleme:
Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Ligin 10. haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Bahis skandalına değinen Yılmaz, "Bu konular üzücü. Bugün iki hakemle de bunu küçük de olsa konuşma şansımız oldu. Herkesi aynı kefeye koymak doğru değil" dedi.

Trendyol Süper Ligin 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Burak Yılmaz, erken gelen golün takımın özgüvenini düşürdüğünü söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, son 7 hafta gösterdikleri oyun felsefesiyle maça başladıklarını küçük stratejik değişiklikler yaptıklarını anlattı.

"FENERBAHÇE CEZAYI KESTİ"

Sahanın her yerinde birebir baskının efor isteyen ve riskli bir oyun olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bizi bu zamana kadar bu oyunla getirdikleri için çocuklara teşekkür ederim ama 2. dakika da yediğimiz gol özgüven olarak da bizi geriye düşürdü. Fenerbahçe'de kaliteli ayaklar ve etkili isimler var. Onlar da cezayı kesti." değerlendirmesinde bulundu.

BAHİS SKANDALI SÖZLERİ

Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya ise şu cevabını verdi:

"Bu konular üzücü. Bugün iki hakemle de bunu küçük de olsa konuşma şansımız oldu. Herkesi aynı kefeye koymak doğru değil. Bizi Avrupa'da negatif gösteren bir durum, devletimiz gerekli işlemleri başlatmış. İnşallah futbola zarar verenler men edilir ve futbolun kalitesi yükseltilir."

