Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Tedesco'dan Beşiktaş derbisi sözleri

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Beşiktaş derbisi sözleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Tedesco&#039;dan Beşiktaş derbisi sözleri
Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi, Gaziantep, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 10. haftasındaki Gaziantep FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"BUNUNLA İLGİLİ KONUŞTUM"

Maçın ardından sahada oyuncularıyla yaptığı konuşmayı anlatan Tedesco, "Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Zor bir haftaydı. Stuttgart maçında çok fazla enerji harcadık. Maça iyi başladık. Takımda herkes gelişiyor, ileriye doğru ilerliyoruz. Herkes çok mutlu. Sadece son 10 gündeki hem çalışmalarımız hem de performansımızdan mutlu olduğumu söyledim. 10 günde tüm maçları kazandık. Bununla ilgili konuştum." ifadelerini kullandı.

"HAFTADA TEK MAÇ YAPAN TAKIMLARDAN BİR TANESİ"

Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Tedesco, "Öncelikle iyi bir toparlanma süreci geçirmemiz gerekiyor. Son 3 maç zorlu geçti. İzin yapacağız ve antrenmanlarımız olacak. Umarım iyi bir maç olacak. Karşılaşacağımız rakip, haftada tek maç yapan takımlardan bir tanesi." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yatak odasından Bizans ve Osmanlı hazinesi çıktı! Tam 1014 adet tarihi eser ele geçirildiAntalya Havalimanı’ndaki skandalda 5 tutuklama: Memurlar imha edilecek malları evlerine taşıdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savcılıktan bir açıklama daha: Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor - SporFutbolda bahis soruşturması derinleşiyorFenerbahçeli yıldız kâbustan uyandı: Antep'te şov - SporFenerbahçeli yıldız kâbustan uyandı: Antep'te şovFenerbahçe'den dört dörtlük galibiyet: Derbi öncesi moral depoladı - SporFenerbahçe'den dört dörtlük galibiyetBahis skandalı sonrası 3 yıl hapis cezası ihtimali! "Geriye dönük sezon iptali olabilir" - SporBahis skandalı sonrası 3 yıl hapis cezası ihtimaliBomba iddia: Ali Koç, İspanyol devini satın almak istiyor - SporAli Koç, İspanyol devini satın almak istiyorAcun Ilıcalı'dan yabancı hakem çıkışı: Defalarca söylemiştim... - SporAcun Ilıcalı'dan yabancı hakem çıkışı: Defalarca söylemiştim...
Sonraki Haber Yükleniyor...