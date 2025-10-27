Bomba iddia: Ali Koç, İspanyol devini satın almak istiyor

Fenerbahçe'de Sadettin Saran öncesi 7 yıl başkanlık görevi yapan Ali Koç için flaş bir iddia ortaya atıldı.

"SATIN ALMAK İSTİYOR"

Elgoldigital'de yer alan habere göre; Ali Koç, Sevilla kulübünün çoğunluk hisselerini satın almak istiyor. Haberde, Koç'un İspanyol ekibine henüz resmi teklif yapmadığı ve ön değerlendirme aşamasında olduğu aktarıldı.

HİSSE BAŞINA 2400 AVRO

Öte yandan Sevilla için en yüksek teklifin hisse başına 2.400 Euro olduğu bildirildi.

SEVILLA ESKİ GÜNLERİNDEN UZAKTA

İspanya La Liga devlerinden Sevilla, eski günlerini mumla arıyor. Kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz sezonu küme düşme hattının 1 sıra ve 1 puan üzerinde bitirdi. Alt lige düşmekten kıl payı kurtulan Sevilla, bu sezon 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 13 puanla 11. sıraya yerleşti.