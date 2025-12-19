CHP’nin derdi Ekrem İmamoğlu! 55 sayfalık raporda 'terörsüz Türkiye' yok
CHP, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin önerilerinin yer aldığı raporunu TBMM Başkanlığına sundu. Şimdiye kadar komisyon üyesi diğer partiler tarafından sunulan raporlarda sürecin yönetilmesi ve yasal zemininin oluşturulmasına yönelik öneriler bulunurken, CHP’nin 53 sayfalık raporunda demokratikleşme adı altında süreçle ilgisi olmayan başlıklara yer verildi.
- Raporda İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonlarına ve soruşturmalarına ilişkin eleştiriler yer alıyor.
- Tutuklu belediye başkanlarının tahliyeleri isteniyor.
- MASAK ve TMSF gibi kurumların gözden geçirilmesi, vergi denetimleri ve kamu ihale mevzuatının yeniden düzenlenmesi talep ediliyor.
- Cumhurbaşkanına ve kamu görevlilerine hakaret suçlarının kaldırılması öneriliyor.
- Gezi kalkışması sebebiyle tutuklu bulunanların serbest bırakılması istiyor.
- Duruşmaların TRT'den yayınlanması öneriliyor.
- CHP, Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini ve Alevi-Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığının kapatılmasını istiyor.
- Alevi köylerine cami yapılarak bu kesimlerin asimile edildiğinin öne sürüldüğü raporda cami yapılmasına son verilmesi talep ediliyor.
- CHP, seçmeli din derslerinin öğrenci ve veliler üzerinde baskı uyguladığını iddia ederek bu konudaki düzenleme talep ediyor.
- Kamuda işe alımlarda mülakat uygulamasının kaldırılması öneriliyor.
“ALEVİ KÖYLERİNE CAMİ YAPILMASIN”
CHP ayrıca Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini ve Alevi-Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığının kapatılmasını istedi. Alevi köylerine cami yapılarak bu kesimlerin asimile edildiğinin öne sürüldüğü raporda, bu sebeple cami yapılmasına son verilmesi talep edildi.
Eğitim alanında da özellikle seçmeli din derslerini hedef alan CHP, bu konuda öğrenci ve velilerin üzerinde baskı uygulandığı iddia etti. Ayrıca kamuda işe alımlarda mülakat uygulamasının kaldırılmasını önerdi.