CHP, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin önerilerinin yer aldığı raporunu TBMM Başkanlığına sundu. Şimdiye kadar komisyon üyesi diğer partiler tarafından sunulan raporlarda sürecin yönetilmesi ve yasal zemininin oluşturulmasına yönelik öneriler bulunurken, CHP’nin 53 sayfalık raporunda demokratikleşme adı altında süreçle ilgisi olmayan başlıklara yer verildi.

ESMA ALTIN - Raporun büyük çoğunluğunda İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonları ve soruşturmalarına ilişkin eleştiriler yer aldı. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının tahliyeleri istenen raporda, süreçte aktif rol oynayan MASAK, TMSF gibi kurumların gözden geçirilmesi, vergi denetimleri ile kamu ihale mevzuatının yeniden düzenlenmesi talep edildi.

Cumhurbaşkanına ve kamu görevlilerine hakaret suçlarının kaldırılmasının öneren CHP, yargı bağımsızlığını hedef alarak Gezi kalkışması sebebiyle tutuklu bulunanların serbest bırakılmasını istedi. Raporda duruşmaların TRT’den yayınlanması önerisine de yer verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

“ALEVİ KÖYLERİNE CAMİ YAPILMASIN”

CHP ayrıca Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini ve Alevi-Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığının kapatılmasını istedi. Alevi köylerine cami yapılarak bu kesimlerin asimile edildiğinin öne sürüldüğü raporda, bu sebeple cami yapılmasına son verilmesi talep edildi.

Eğitim alanında da özellikle seçmeli din derslerini hedef alan CHP, bu konuda öğrenci ve velilerin üzerinde baskı uygulandığı iddia etti. Ayrıca kamuda işe alımlarda mülakat uygulamasının kaldırılmasını önerdi.

