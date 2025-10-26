F.Bahçe eski başkanı Ali Koç'tan çok büyük 3,5 milyarlık Koç bağışı 

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe adına dün önemli bir gündü. Olağanüstü genel kurulda taşınmazlar konusunda yeni yönetimin elini kolunu bağlayan maddelerin yeniden oylanması vardı.

MADDELER KABUL EDİLDİ

Ve o oylama yapıldı ve maddeler oy çokluğu ile geçerek Sadettin Saran yönetiminin önü açıldı. Başkan vekili Murat Salar’ın borçlarla ve özellikle de Ali Koç ile yaptığı açıklama ise her şeyin önüne geçti. Kulübün borcunu 28 milyar 710 milyon TL olduğunu açıklayan Salar, eski başkan Koç’un kulübe çok büyük bir ekonomik jestte bulunduğunu duyurdu.

BEYAN VERMEYE HAZIR

Salar, Ali Koç’un tutumunu anlatarak “Borç kalemindeki yaklaşık 3 milyar 510 milyon lira başkanımız Sayın Ali Koç beyefendiye... Kulübümüzün ona olan şahsi borcudur. Sayın başkanımız sıklıkla, ‘Benim Fenerbahçe’den herhangi bir alacağım yoktur.’ cümlesini kullanmıştır. Sayın başkanımızla ‘Ne yapabiliriz?’ diye görüştüm. Çünkü resmi kayıtlarda borç gözüküyor. Ne yapabiliriz diye konuştuk. Bana kulüpten alacağı olmadığına dair beyanı vermeye hazır olduğunu söyledi” dedi ve salon Ali Koç’u alkışladı.

BORÇ DÖKÜMÜ:

Kısa vadeli yükümlülükler: 18 milyar 939 milyon

Uzun vadeli yükümlülükler: 9 milyar 770 milyon

Ticari borçlar: 9 milyar 366 milyon

Diğer borçlar: 4 milyar 129 milyon

Finansal borçlar: 4 milyar 8 milyon

Vadesi geçmiş sporcu borçları: 1 milyar 407 milyon

Kiralama yükümlülükleri: 191 milyon

STOPER ADAYLARI! KİM YOKSA MERİH VAR

Devre arasında stoper takviyesi planlayan Fenerbahçe’de ilk sıraya Min-Jae Kim yazılmıştı. Ancak Güney Koreli Kadıköy’e dönmeye sıcak baksa da Bayern’in oyuncuyu elden çıkarma gibi bir düşüncesi yok. Alternatif isim ise Fenerbahçe altyapısından yetişen ancak hiç A takımda oynamayan Merih Demiral. Al Ahli sözleşme yenilemek istese de Merih eve dönmek niyetinde.

SADETTİN SARAN: BAMBAŞKA BİR F.BAHÇE

F.BahçeBaşkanı Sadettin Saran, yönetimin önünü açan maddelerin kabulünün ardından üyelere teşekkür ederken “Sorumluluğumuz, Fenerbahçe’nin tüm yapısını güçlendirmektir” dedi. Saran takımla ilgili de “Hocamıza sahip çıkmak bu dönemde hepimizin sorumluluğudur. Çünkü bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Şampiyon olacak takım da bugün sahada gördüğümüz, eleştirdiğimiz oyuncuların ta kendisidir. Bizim görevimiz onların gerçek potansiyelini açığa çıkarmak ve maksimum verimi almaktır. İnanın bunu başardığımızda bambaşka Fenerbahçe izleyeceğiz” dedi.