Fenerbahçe'de karar günü: Kritik oylamada yönetime yetki verilen maddeler

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 10.30'da başladı.

Genel kurulda üyelere sunulacak maddelere ilişkin açıklamalarda bulunan Yönetim kurulu üyesi Ali Gürbüz, "Değerlendirmelerinizi yaparken konuyu kulübün hareket kabiliyeti, tesis yatırım ihtiyacı ve gelirler açısından dikkate alacağınıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Gürbüz'ün konuşmasının ardından Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel kurul divan başkanı seçildi.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Kongre üyelerine seslenen ve yetkilerin onaylanmaması halinde kulübün ciddi anlamda hareket kabiliyeti kaybedeceğini vurgulayan Başkan Sadettin Saran, "Bugün konuştuğumuz konu Fenerbahçe'nin ortak geleceği meselesidir. Yapılacak oylama kulübün mali yapısını güçlendirmek ve yeni gelir kaynakları oluşturmak açısından hayati önem taşıyor. Atılan her adım; şeffaf ve hesap verebilir olacak. Gelin, bu kararı birlikte alalım. Fenerbahçemizin geleceğine hep birlikte sahip çıkalım" sözleriyle yetki istedi.

YETKİ VERİLEN MADDELER

4'üncü madde - Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

5'inci madde - Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan/yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda Yönetim Kurulu’nun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

6'ncı madde - Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

7'inci madde - Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.