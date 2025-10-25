Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de mali gerçekler: Toplam borç ve Ali Koç detayı açıklandı

Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde finansal tabloları paylaştı. 21 Eylül'deki Seçimli Olağanüstü Kongre'de Ali Koç'un yerine Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturduğu sarı-lacivertlilerde güncel borcun 28 milyar 710 milyon TL olduğu duyuruldu.

Sarı-lacivertliler tarafından açıklanan finansal tabloda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon TL olduğu belirtildi.

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18,9 MİLYAR TL

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin TL, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin TL olduğu ifade edildi.

ALİ KOÇ'A 3 MİLYAR 510 MİLYON TL BORÇ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda üyelere hitaben kürsüye gelen Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün yükümlülüklerini ilgilendiren tabloyu üyelere detaylı şekilde aktardı.

Murat Salar, 4 milyar 129 milyon 412 bin TL olarak görülen 'diğer borçlar' kaleminde eski başkan Ali Koç'a 3 milyar 510 milyon TL borç bulunduğunu söyledi. Koç ile görüştüğünü dile getiren Fenerbahçe Başkan Vekili, "Diğer borçlar kalemindeki rakamın 3 milyar 510 milyon TL'si Ali Koç'a şahsi borçtur. Kendisi her fırsatta 'Benim herhangi bir alacağım yoktur' demiştir. Bağımsız denetim firması resmi kayıtlarda doğal olarak bunu borç olarak yazmak durumunda. Allah uzun ömür versin ama emri hak vaki olduğunda resmi olarak borç kaldığında bu durum varisleri de etkileyebilir. Kendisi vergisel, mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti" ifadelerini kullandı.

