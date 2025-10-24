Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon TL! UEFA Avrupa Ligi'nden gelen para belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Portekiz temsilcisi Benfica'dan uzun uğraşlar sonucu 25 milyon euroya transfer edilen yıldız oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

2 MAÇTA KASAYA 900 BİN EURO GİRDİ

UEFA, Avrupa Ligi'nde her galibiyete 450 bin euro performans primi veriyor. Fenerbahçe'yi Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında golleriyle zafere taşıyan milli futbolcu, sarı-lacivertli takıma şu ana kadar 900 bin euro (yaklaşık 44 milyon TL) kazandırmış oldu.

TOPLAM GELİR 5,2 MİLYON EURO

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 'ayakbastı parası' olarak 4,3 milyon euro geliri kasasına koymuştu. Böylece temsilcimizin şu ana kadar Kupa 2'de 5,2 milyon euro (yaklaşık 255 milyon TL) kazandı.

9 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Stuttgart karşılaşmasına damga vuran Kerem Aktürkoğlu, Mehmet Topal'dan bu yana 'Fenerbahçe formasıyla üst üste iki Avrupa Ligi karşılaşmasında (Şubat 2016 - Mart 2016) gol atan ilk oyuncu' olmayı da başardı.