Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon TL! UEFA Avrupa Ligi'nden gelen para belli oldu

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon TL! UEFA Avrupa Ligi'nden gelen para belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu&#039;ndan Fenerbahçe&#039;ye 44 milyon TL! UEFA Avrupa Ligi&#039;nden gelen para belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Nice filelerine 2 gol göndererek, 2-1'lik galibiyette başrolü oynayan Kerem Aktürkoğlu, 1-0'lık Stuttgart karşısında da penaltıdan ağları sarstı. Avrupa'da çıktığı 3 maçta 3 gole ulaşan milli futbolcu, bonuslarla birlikte 25 milyon euro bonservise geldiği Fenerbahçe'ye 2 galibiyetle önemli bir gelir kazandırdı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Portekiz temsilcisi Benfica'dan uzun uğraşlar sonucu 25 milyon euroya transfer edilen yıldız oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon TL! UEFA Avrupa Ligi'nden gelen para belli oldu - 1. Resim

2 MAÇTA KASAYA 900 BİN EURO GİRDİ

UEFA, Avrupa Ligi'nde her galibiyete 450 bin euro performans primi veriyor. Fenerbahçe'yi Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında golleriyle zafere taşıyan milli futbolcu, sarı-lacivertli takıma şu ana kadar 900 bin euro (yaklaşık 44 milyon TL) kazandırmış oldu.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon TL! UEFA Avrupa Ligi'nden gelen para belli oldu - 2. Resim

TOPLAM GELİR 5,2 MİLYON EURO

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 'ayakbastı parası' olarak 4,3 milyon euro geliri kasasına koymuştu. Böylece temsilcimizin şu ana kadar Kupa 2'de 5,2 milyon euro (yaklaşık 255 milyon TL) kazandı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyon TL! UEFA Avrupa Ligi'nden gelen para belli oldu - 3. Resim

9 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Stuttgart karşılaşmasına damga vuran Kerem Aktürkoğlu, Mehmet Topal'dan bu yana 'Fenerbahçe formasıyla üst üste iki Avrupa Ligi karşılaşmasında (Şubat 2016 - Mart 2016) gol atan ilk oyuncu' olmayı da başardı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milas elektrik kesintisi: 25 Ekim'de Milas'ta elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal medya Barış Alper'i konuşuyor: Galatasaray'ın paylaşımına yorum yağdı, taraftar ikiye bölündü - SporYorum yağdı, G.Saray taraftarı ikiye bölündüUEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta 53 gol - SporUEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta 53 golAcımasız faulle acılar içinde yerde kalmıştı! Edson Alvarez'den maç sonu 'sakatlık' sözleri - SporAcılar içinde yerde kadı! Maç biter bitmez sakatlık sözleriRıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Stuttgart hakemine tepki: Rezalet! Son maçı olur - SporCanlı yayında 'Rezalet' diyerek isyan etti!Beşiktaş'ta Orkun Kökçü göz kamaştırdı - SporBeşiktaş'ta Orkun Kökçü göz kamaştırdıVictor Osimhen, Galatasaray'ın kasasını doldurdu: 31 milyon avroluk çılgın gelir - SporOsimhen, Galatasaray'ın kasasını doldurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...