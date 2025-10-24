Acımasız faulle acılar içinde yerde kalmıştı! Edson Alvarez'den maç sonu 'sakatlık' sözleri
UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı 1-0 yendi. Bilal El Khannouss tarafından Edson Alvarez'e yapılan sert müdahale sonrası sarı-lacivertliler kırmızı kart beklerken; hakem Jakob Kehlet'in sarı kartla yetinmesi tepki çekti. Uzun süre yerden kalkamayan ve bacağının hali gündem olan Edson Alvarez, maç sonu stattan ayrılırken sakatlık durumuyla ilgili soruya cevap verdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Stuttgart'ı sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarından biri, Bilal El Khannouss tarafından Edson Alvarez'e yapılan sert müdahale oldu.
Bacağına aldığı darbeyle acılar içinde yerde kalan Meksikalı futbolcu, oyuna devam etse de, bacağının son hali çok konuşuldu. Ayrıca hakem Jakob Kehlet'in, acımazsız müdahaleye kırmızı kart yerine sarı kart vermekle yetinmesi tartışmalara neden oldu.
Karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarının sakatlık durumuyla ilgili sorusuna cevap veren 27 yaşındaki futbolcu, her şeyin yolunda ve bacağının iyi durumda olduğunu söyledi.
