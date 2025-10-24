Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Acımasız faulle acılar içinde yerde kalmıştı! Edson Alvarez'den maç sonu 'sakatlık' sözleri

Acımasız faulle acılar içinde yerde kalmıştı! Edson Alvarez'den maç sonu 'sakatlık' sözleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acımasız faulle acılar içinde yerde kalmıştı! Edson Alvarez&#039;den maç sonu &#039;sakatlık&#039; sözleri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, Stuttgart, Sakatlık, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı 1-0 yendi. Bilal El Khannouss tarafından Edson Alvarez'e yapılan sert müdahale sonrası sarı-lacivertliler kırmızı kart beklerken; hakem Jakob Kehlet'in sarı kartla yetinmesi tepki çekti. Uzun süre yerden kalkamayan ve bacağının hali gündem olan Edson Alvarez, maç sonu stattan ayrılırken sakatlık durumuyla ilgili soruya cevap verdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Stuttgart'ı sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarından biri, Bilal El Khannouss tarafından Edson Alvarez'e yapılan sert müdahale oldu.

Acımasız faulle acılar içinde yerde kalmıştı! Edson Alvarez'den maç sonu 'sakatlık' açıklaması - 1. Resim

Bacağına aldığı darbeyle acılar içinde yerde kalan Meksikalı futbolcu, oyuna devam etse de, bacağının son hali çok konuşuldu. Ayrıca hakem Jakob Kehlet'in, acımazsız müdahaleye kırmızı kart yerine sarı kart vermekle yetinmesi tartışmalara neden oldu.

Acımasız faulle acılar içinde yerde kalmıştı! Edson Alvarez'den maç sonu 'sakatlık' açıklaması - 2. Resim

Karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarının sakatlık durumuyla ilgili sorusuna cevap veren 27 yaşındaki futbolcu, her şeyin yolunda ve bacağının iyi durumda olduğunu söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Real Sociedad - Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler netleşti!24 Ekim bugün kimin maçı var? İşte günün karşılaşmaları!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta 53 gol - SporUEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta 53 golRıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Stuttgart hakemine tepki: Rezalet! Son maçı olur - SporCanlı yayında 'Rezalet' diyerek isyan etti!Beşiktaş'ta Orkun Kökçü göz kamaştırdı - SporBeşiktaş'ta Orkun Kökçü göz kamaştırdıVictor Osimhen, Galatasaray'ın kasasını doldurdu: 31 milyon avroluk çılgın gelir - SporOsimhen, Galatasaray'ın kasasını doldurdu7 gollü düelloda Berke Özer üzüldü: Penaltı kurtardı ama... - Spor7 gollü düelloda Berke Özer üzüldü: Penaltı kurtardı ama...Avrupa'da Türk haftası: UEFA ülke puanımızı yükselttik! - SporUEFA ülke puanımızı yükselttik!
Sonraki Haber Yükleniyor...