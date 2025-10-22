'Bu durumu ilk defa yaşıyorum' diyen Edson Alvarez'den tepki: Gereksiz konuşmalar!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında 23 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45’te Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. Müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Meksikalı orta saha Edson Alvarez, teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısına düzenledi.

"GÜZEL ŞEYLER BAŞARACAĞIZ"

Kadroda Avrupa kupalarında oynama alışkanlığı olan oyuncuların olmasının hatırlatılması üzerine deneyimli orta saha, "Takımın içinde çok fazla tecrübeli futbolcu var. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu geceler farklıdır, bu tip maçlar farklıdır. Hem takım hem taraftarlar için farklıdır. Takımda hem genç hem tecrübeli oyuncular mevcut. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Liderliği ve tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor" dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMU TECRÜBE EDİYORUM"

Kulüpte teknik direktör ve başkan değişikliğinin oyuncular üzerinde etkisi olup olmadığına yönelik soruyu cevaplayan Meksikalı orta saha, "Bu olaylar oyuncuları etkileyebiliyor. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ediniyorum. Medyada çok fazla şey söyleniyor, çok fazla konuşmalar yapılıyor. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, dolayısıyla bu normal. Olanları unutmamız gerekiyor, en iyisine odaklanmamız gerekiyor. Oynamak, keyif almak ve tabii ki kendimizi göstermek istiyoruz. Camiayı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Çok fazla gereksiz konuşmalar yapılıyor. Elimizden gelenin en iyisini vermek istiyoruz. Kendimizi geliştirmek adına iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.