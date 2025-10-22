Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de bitmeyen Jhon Duran krizi! Tedesco'nun 'sakatlık' açıklaması şaşırtı

Fenerbahçe'de bitmeyen Jhon Duran krizi! Tedesco'nun 'sakatlık' açıklaması şaşırtı

Güncelleme:
Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımından kiraladığı Jhon Duran, sakatlığı sebebiyle Süper Lig’de 7, Avrupa kupalarında 2 olmak üzere toplam 9 maç kaçırdı. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başladığı yönünde haberler çıkan Kolombiyalı santrfor için teknik direktör Domenico Tedesco'dan gelen açıklama ise şaşkınlık yaşattı. Sarı-lacivertli kulübün milyonlarca euro yatırım yaptığı 21 yaşındaki futbolcunun dönüş tarihinin belirsizliğini koruduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Alman ekibi Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maç TSİ 19.45'te başlayacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, kritik müsabaka öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. İtalyan çalıştırıcı, sakatlığı nedeniyle şu ana kadar 9 maç kaçıran Jhon Duran ile ilgili soruyu cevapladı.

Fenerbahçe'de bitmeyen Jhon Duran krizi! Tedesco'nun 'sakatlık' açıklaması şaşırtı - 1. Resim

DURAN İÇİN TARİH VEREMEDİ

Tedesco, sakatlığından 41 gün sonra bireysel saha çalışmalarına başlayan futbolcusu hakkında, "Jhon Duran için yorum yapması zor. 'Yüzde 100 şu maça hazır olacak' demek zor. İdmanlara kısmen katılıyor. Zaman içerisinde göreceğiz. Umarım çok yakında aramıza katılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bitmeyen Jhon Duran krizi! Tedesco'nun 'sakatlık' açıklaması şaşırtı - 2. Resim

6 MAÇTA BİR GOL

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen genç santrfor, Fenerbahçe'nin 27 Ağustos'ta 1-0 mağlup olduğu Benfica rövanşında sakatlanmıştı. Beklentinin büyük olduğu Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla 6 maçta görev alırken; bir gol ve bir asistlik skor katkısı verdi. 

Fenerbahçe'de bitmeyen Jhon Duran krizi! Tedesco'nun 'sakatlık' açıklaması şaşırtı - 3. Resim

"İYİ BİR NETİCE ALMAYI UMUYORUZ"

Teknik direktörlük kariyerinde Stuttgart'ta görev yaptığı döneme değinen Tedesco, "Stuttgart'ta 10 sene çalıştım. Gençken çalışmaya başladım. Akademi gruplarında çalışma imkanım oldu. Her zaman kendinizi geliştirme mecburiyetindesiniz. Kendi evimizde oynayacağız. Taraftarlarımıza ihtiyacımız olacak. İyi bir netice almayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜM OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

Sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 8 maçta 6 farklı hücum formasyonu uygulamasıyla ilgili soruya 40 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla maç oynadık. Bu maçlarda Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri, İsmail Yüksek sürekli oynadı. Skrniar da devamılı oynayan oyunculardan. Semedo, fitse oynamaya devam etti. Sakatlıklar oldu, bunlar sizi etkiliyor. Futbolcuları oynatarak onlara güven verdiğimizi gösteriyoruz. Son 7 günde 3 maça çıktık. Bazen oyuncular ağrı hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Son 4-5 maç özelinde, 7 oyuncu aslında aynı oyunculardı. Bana göre 2-3 değişiklik yapmak normal. Herkese ihtiyacımız var. Dengeyi kurmak istiyoruz. 7-8 oyuncunun devam ediyor olması çok küçük bir istatistik olarak görülmemeli" cevabını verdi.

Fenerbahçe'de bitmeyen Jhon Duran krizi! Tedesco'nun 'sakatlık' açıklaması şaşırtı - 4. Resim

"SON 3 YILDA İYİ İŞ ÇIKARDILAR

Tedesco, Stuttgart karşısında benimseyecekleri oyun anlayışı hakkında, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Esnek olabilmemiz gerekiyor. Bazen önde baskı kuracaksınız, bazen de geriye gömüldüğümüz anlar olacak. Yapmamız gereken şeyi bilmemiz gerekiyor. Geride savunma yaptığımızda savunma şeklimizi iyi başarabilmeliyiz. Büyük takımlar, büyük takımlara karşı oynadıkları zaman belli bölümlerde sizi birazcık geriye itebiliyorlar. Stuttgart topa sahip olmayı seven bir takım. Wolfsburg karşısında 3-0 gibi net bir galibiyet elde ettiler. Son 3 yılda iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum. Aynı teknik direktörle çalışıyorlar. Bu nedenle bir şeyleri inşa etme şansları var. Maçın içindeki anlara bağlı" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de bitmeyen Jhon Duran krizi! Tedesco'nun 'sakatlık' açıklaması şaşırtı - 5. Resim

"GECE GÜNDÜZ FENERBAHÇE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Milli maç arasında yapılan fiziksel çalışmaya yönelik konuşan tecrübeli teknik adam, "Geçmişi bir tarafta tutarak hareket etmeyi seven biriyim, konuşmayı seven biri değilim. 6 haftalık süre zarfını değerlendirebilirim. Oyuncularım bu sürede ellerinden geleni ortaya koyuyorlar. Kendimizi geliştirme adına konuşuyoruz. Ellerinden geleni ortaya koyuyorlar. Kazandıkça çok daha iyi yol alacağız. Fiziksel olarak ise yüzde 50'ye yüzde 50. Birçok oyuncumuz milli takıma gitmek zorunda. Fitlik anlamında ayrı durum olabiliyor. Gitmeyen oyuncuların, gidenlere göre seviyesi azalabiliyor. Giden oyuncular da eğer oynamazsa en kötü senaryo budur. Ederson buradaydı, gayet iyi çalıştılar. İki haftalık süreçte sadece fiziksel değil, taktiksel olarak da çalıştık. Gece gündüz Fenerbahçe'nin daha iyi noktaya gelebilmesi için çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de bitmeyen Jhon Duran krizi! Tedesco'nun 'sakatlık' açıklaması şaşırtı - 6. Resim

 

